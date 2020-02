Drámai fordulat: az új feleség gyilkolhatta meg a korábbi first ladyt

A világ egyik legszegényebb országai között nyilvántartott Lesothóban furcsa családi dráma kavarja össze a belföldi politikát: a 80 éves miniszterelnök feleségét néhány éve, éppen a választáson aratott győzelme után brutálisan meggyilkolták. Az évekig tartó nyomozás sokáig nem hozta meg a várt eredményt, most azonban új fordulatot vett a történet: a gyilkosság fő gyanúsítottja a miniszterelnök fiatal felesége lett, akit megözvegyülése után alig három hónappal vett el. Az ügy sokkolta az országot, és veszélybe sodorta a kormányfő pozícióját is.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Thomas Thabane lesothói miniszterelnök élete az elmúlt pár évben filmbe illő fordulatokkal volt tele. Dacára annak, hogy már a nyolcvanhoz közeledett, országa 2017-ben újra megválasztotta miniszterelnöknek.

Két nappal a beiktatása előtt azonban brutálisan megölték feleségét, Lipolelo Thabane-t.

A gyilkosságot, amely miatt most megbukhat a Dél-Afrikába ékelődő, alig 2 millió lakosú országot vezető politikus, egy komoly családi dráma övezi: kiderült, hogy fiatal második felesége a gyanúsított.

Meggyilkolt mintafeleség

Lipolelo a barátai szerint csendes, egyszerű nő volt, aki háztartásbeliként élte az életét politikus férje mellett. Férje előző házasságából született négy gyermekét örökbe fogadta, illetve közös gyermekük is született. 2012-ben, több mint 25 év házasság után Thomas Thabane beadta a válókeresetet, miután megismerkedett jelenlegi feleségével.

Lipolelo azonban nem hagyta magát. Férje ugyanis pont első miniszterelnöki ciklusa elején akart volna elválni. Egy BBC-nek nyilatkozó barátja szerint azt elfogadta, hogy férje egy másik nő mellett találja meg a boldogságot, a válásba azonban nem akart belemenni, mert akkor elesett volna azoktól az előnyöktől és juttatásoktól, amiket kvázi-first ladyként élvezhetett.

Who is Thomas Thabane’s Former Wife: Lipolelo Thabane Biography, Wiki, Age, Personal Life, Death, Suspect Killer and Investigation Reports https://t.co/gleAOcSH0X pic.twitter.com/1BpAUuiSFb — WIKI ABOUT WORLD (@wikiaboutworld) February 5, 2020

Thomas Thabane 2015-ig volt miniszterelnök, de két éves kihagyás után újra megválasztották. 2017-ben, a gyilkosság idején már öt éve külön éltek akkor 58 éves feleségével, és a BBC szerint nem voltak túl jó viszonyban. Amikor egy júliusi estén hazafelé tartott,

Lipolelo kocsiját felborították, majd több lövéssel végeztek vele. Holttestét az úttest mellett hagyták.

Utazott vele egy másik nő is, aki súlyosan megsérült, de túlélte a merényletet.

Egy sietős házasság

Az eset megrázta az egész országot. Két nappal később, a miniszterelnöki beiktatásán Thabane „érzéketlen gyilkosságnak" nevezte 58 éves felesége halálát. A miniszterelnök azonban nem sokáig kellett búslakodnia, ugyanis már akkor ott tündökölt mellette (színes ruhában) élettársa, a nála 40 évvel fiatalabb Maesiah Thabane, akivel már évek óta együtt éltek. A politikus egy hónappal felesége halála után bejelentette, hogy újranősül, és mindössze három hónappal a gyilkosság után már el is vette Maesiah-t. Az esküvőt egy stadionban tartották meg.

A hatóságok először ismeretlen fegyveres férfiakra gyanakodtak, ami annyira nem lett volna meglepő, mivel lakosságához viszonyítva Lesothóban kiemelkedően magas a gyilkosságok száma, de egy évvel a bűntény után még mindig nem tartóztattak le senkit. A lassan bicegő nyomozás idén januárban vett fordulatot, miután az ország rendőr-főkapitánya levelet írt a miniszterelnökhöz, amelyben felhívta rá a figyelmét, hogy a nyomozás során kiderült:

a gyilkosság idejében a helyszínről hívást indítottak egy mobiltelefonról. A hívott fél pedig nem más volt, mint maga a miniszterelnök.

A botrány persze elkerülhetetlen volt. Az ország fővárosában tüntetők követelték a miniszterelnök lemondását, de még saját pártja is azzal vádolta Thabane-t, hogy akadályozta a nyomozást, mivel felfüggesztette a rendőrfőnököt. Ahogy egyre szorult nyaka körül a hurok, Thabane januárban bejelentette, hogy távozni fog a miniszterelnöki székből, azonban lemondását inkább nyugdíjazásként igyekezett bemutatni, és határidőt sem szabott meg.

Gyanús a fiatalasszony

Az események annyira egybevágtak, hogy egyáltalán nem tűnik meglepőnek, hogy a miniszterelnök gyanúba keveredett, sőt, az a furcsa, hogy a gyanú csak három évvel az események után terelődhetett rá. A rendőrfőnök levelének nyilvánosságra kerülése után Thabane-t és új feleségét is beidézték, hogy vallomást tegyenek.

Maesiah viszont nem jelent meg a kihallgatáson amivel csak megerősítette a rendőrség gyanúját, miszerint valójában nem is a miniszterelnök, hanem a felesége állhat gyilkosság mögött.

Ez azért is tűnt logikusnak, mert már korábban is tudni lehetett, hogy Thabane és felesége ugyanazt a mobilt használják.

Ha elsőre furcsának hangzik is, nem meglepő, hogy az új first lady a gyanúsítottak közé került. A gyilkosság idején Maesiah már évek óta Thabane élettársa volt, és szokásjog szerint felesége is. Thabane utasította hivatalát, hogy a Lipolelo-nak járó juttatásokat Maesiah-nak adják, illetve őt kezelte first ladyként. A két asszony még pereskedett is, hogy melyikőjük a valódi first lady. 2015-ben a bíróság végül úgy határozott, hogy a címet és az azzal járó jogokat Lipolelo-nak ítélik meg, ameddig a válás le nem zajlik. Maesiah-nak ezzel megtiltották, hogy bármilyen hivatalos intézkedést hajtson végre, és értelemszerűen nem részesült a miniszterelnök feleségét illető juttatásokból sem.

Miután hetekig nem lehetett tudni, hogy hol lehet, a hatóságok január 10-én elfogató parancsot adtak ki Maesiah ellen, de a rendőrséggel és ügyvédekkel egyeztetve végül feladta saját magát. Nem nagyon volt más választása, ugyanis Lesothóból elég nehéz megszökni úgy, hogy körözik az embert. Az ország érdekes módon

a Dél-afrikai Köztársaság közepén található, és mivel az egyetlen szomszéddal kiadatási egyezményt kötöttek, ezért esélye se lett volna ott meghúznia magát.

Szabadlábon a szökős gyanúsított

Maesiah Thabane nem örvend túl nagy népszerűségnek országában. Többször azzal vádolták, hogy beleavatkozik a politikába. Lesotho korábbi turizmusért felelős minisztere azzal vádolta a miniszterelnök nejét, hogy leváltással fenyegette azokat a minisztereket, akik nem teljesítik parancsait. A minisztert rögtön elbocsátották.

Ezt tetézi, hogy a Maesiah bűnösségét bizonyító narratívával ért egyet Thabane lánya is, aki már tavaly is azt bizonygatta, hogy nevelőanyjának meggyilkolását Maesiah szervezte meg. Szerinte Lipolelót már korábban is érte támadás. Egy alkalommal megpróbáltak betörni a házába, miközben egyedül volt otthon, és csak az mentette meg az életét, hogy beszélgetést színlelve eljátszotta, mintha lenne vele más is a házban. A család egy része már ezt is Maesiah számlájára írta, bár akkor azt remélték, hogy csak azért történt mindez, hogy Lipolelót megfélemlítsék, és ezzel vegyék rá a válásra. Thabane lánya azt mondta, hogy tulajdonképpen maga is félelemben él.

„Ez Lesotho. Tudvalevő, hogy azok az emberek, akik felszólalnak más ellen, eltűnnek.”

Erről beszélt egy interjúban a 2017-es merényletet túlélő Thato Sibolla, aki a gyilkosság idején Lipolelo mellett utazott. A per egyik legfontosabb szereplőjeként Sibolla azután szólalt meg, hogy kiderült, Maesiah óvadék ellenében szabadlábon védekezhet.

Az Eyewitness Newsnak adott interjújában Sibolla arról is beszélt, hogy állandó félelemben él, mert nem tudja, hogy pontosan kik lehetnek a gyilkosok, és azt sem, hogy a szabadlábon lévő Maesiah nem akar-e ismét az életére törni, hogy elhallgattassa. Ráadásul a hatóságok azt nyilatkozták, hogy nem tudják megvédeni. Sibolla elmondása szerint az elmúlt két évben két olyan eset is történt, amikor követték az utcán. A nő arról nem akart nyilatkozni, hogy pontosan mire emlékszik a történtekből, így nem derült ki, hogy maga Maesiah vagy más, hozzá köthető személyek lőtték volna le Lipolelót.

Maesiah tárgyalását február végére halasztották. A first lady két vádpontban is bűnös lehet: az egyik gyilkosság, a másik emberölési kísérlet. Még nem lehet tudni, hogy az őt célzó vádak mennyire állnak biztos lábakon. Viszont 80 éves férjének politikai karrierjén elég csúnya nyomot hagy az ügy. Thabane eddig egyáltalán nem szólt hozzá felesége eltűnéséhez és letartóztatásához, a rendőrség kihallgatta. Nem emeltek ellene vádat, de ez nem zárja ki azt, hogy neki is köze van az ügyhöz. Az a következő hetekben derülhet ki, hogy Maesiah pontosan hogyan szervezhette meg a merényletet, és férjének volt-e szerepe benne.

(Borítókép: Samson Motikoe / AFP)