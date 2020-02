Olaszországban is meghalt egy ember a Ciara viharban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Kedden továbbnőtt a Ciara vihar halálos áldozatainak száma Európában. Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovénia és Svédországban után Olaszországban is meghalt egy ember a viharban. Az olasz hírügynökség közlése szerint a lombardiai Traona településen egy leszakadt tetőelem ölt meg egy 77 éves nőt. Az MTI beszámolója szerint az ország északi részén komoly károkat okozott a helyenként óránkénti 200 kilométert is elérő szél. Dél-Tirol egyes részein ráadásul rövid ideig tartó áramkimaradások is voltak, mert fák dőltek a felsővezetékekre.

Kedden Nagy-Britanniában is újabb áldozatról számoltak be. Egy a kutyáját sétáltató idős férfire dőlt egy kicsavart fa Liverpoolban. Ez már a második haláleset volt Nagy-Britanniában vasárnap óta

Hatalmas pusztítást végzett a Ciara Korzikán is, ahol 219 km/h sebességű széllökéseket mértek. Ez alig maradt el valamivel a 2018 januárjában mért rekordtól, amikor a Cap Corse félszigeten óránkénti 225 kilométeres szélerősséget regisztráltak.

A Franceinfo francia rádió szerint a vihar komoly közlekedési nehézségeket okozott a szigeten, elsősorban a kompforgalmat és a repülőjáratokat érintette. Több helyen tüzek kaptak lángra, Bastia kikötővárosától délre két négyzetkilométeres terület égett. Az erős szél ráadásul újra felszította a sziget déli részén pusztító tüzet, amely most Sari irányába terjed. A helyi hatóságok lezárták a faluba vezető utakat, a lakosokat pedig felszólították, hogy maradjanak otthonaikban és zárják be az ablakokat.

Miközben Közép-Európában lassan enyhül az időjárás, az orkán súlypontja délre tolódik.