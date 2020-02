Már legalább nyolcan meghaltak a Ciara miatt Európában

A Ciara ciklon gond nélkül átjutott az óceánon, és elért egészen Magyarországig. A jövőben nekünk is óvóhelyeket kell építenünk, és bedeszkázni az ablakokat?

Miután letarolta Nagy-Britanniát, és erős áradásokat, áramkimaradásokat, súlyos pusztításokat okozott a Ciara nevű, esetenként akár 100-150 km/h-s széllökésekkel is járó viharciklon, mások mellett Németországban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovéniában és Svédországban, Svájcban, is lecsapott: az említett országokban összesen legalább nyolcan életüket is vesztették a vihar miatt, írja a Sky News.

Lengyelországban egy nő és 15 éves lánya vesztette életét a Bukowina Tatrzanska hegyi síközpontban, amikor négy emberre ráborult egy síkölcsönző tetőzete, miután letépte azt a viharos szél. Az elhunyt asszony idősebb, 21 éves lányát súlyos sérülésekkel kórházba vitték, de nem sokkal később ő is meghalt, írja az MTI. Svédországban a vihar miatt ketten felborultak a fegeni tavon egy kisebb halászhajóval – egyikük testét később holtan mosta a partra a víz, a másik személyt még keresik.

Németországban autóbalesetet idézett elő a vihar, Szlovénia keleti részén pedig egy férfi vesztette életét, amikor autójára rádőlt egy fa. Hasonlóan halt meg egy férfi Csehországban is, Sokolov város közelében. Az autóban ülő másik személyt, egy nőt kórházban ápolnak. A vihar miatt Csehországban több mint ötvenezer háztartás még mindig áram nélkül van, több mint egytucatnyian pedig megsérültek miatta. Csehországban helyenként 180 km/h-s szélerősséget is mértek. Svájcban egy 36 éves férfi halt meg, aki autójával a szél miatt egy kamion pótkocsijával ütközött a nyugati Fribourg város közelében. A balesetben három másik ember megsérült. A helyi meteorológiai szolgálatok tájékoztatása szerint a Svájc középső részén fekvő Uri kantonban keddre virradóra óránként 202 kilométeres sebességű széllökéseket is mértek, írja az MTI.

