Meghatotta a karácsonyi üzenet a legkeresetebb szlovák bűnözőket

Valószínűleg a rendőrség sem gondolta túl erős próbálkozásnak, hogy a sikerrel járnak, ha karácsonykor Mikulás-sapkával díszített képeslapon szólítják meg a legkeresettebb bűnözőket, de azóta ketten már önként jelentkeztek - írja a Paraméter.

A szlovák rendőrség a közösségi oldalon négy bűnözőnek írt karácsony alkalmával. A képeslapon a keresett személy sapkával díszített arcképe mellett karácsonyi üzenetben invitálták őket a pozsonyi börtön címére.

Telefonon jelentkezett az egykori SIS-ügynök, Ľuboš Kosík, aki a szlovák titkosszolgálat egykori tagjaként részt vett a volt elnök fia, Ifj. Michal Kováč elrablásában. A férfi már korábban is azt állította, hogy hajlandó tanuskodni a fiú elrablásáról illetve más, a titkosszolgálatokat is érintő ügyekről. A férfit 14 éves börtönbüntetésre ítélték 2,4 millió euró értékű pénzhamisítás miatt. Három éve Maliban elfogták, de két éb börtönbüntetés után elengedték, Mali elutasította a kiadatását Szlovákiának. Aztán azzal került be a hírekbe, hogy elrabolták bamakói házából, beszámolója szerint bezárták egy házba, és 2019 júniusáig tartották fogva.

A férfi azt mondja, hogy nem érti a rendőrség akcióját, mert szerinte tudják a rendőrök, hogy hol van, és már korábban is mondta nekik is, hogy addig nem tér vissza Maliból, amíg nem tudják garantálni a biztonságát.

A másik bűnöző, aki feladta magát az a Kopasz (Plešatý) becenéven ismert Szűcs Henrich, aki január végén adta fel magát önként, szintén a sapkás karácsonyi üzenet hatására.