Öltözködés és netes böngészés alapján is elviszik a muszlimokat Kínában

Kínában már több mint egymillió tisztviselőnek az a dolga, hogy időről időre költözzön be Hszincsiang tartományban élő családokhoz. Ott aztán civil szervezetek szerint megfigyelik és megpróbálják asszimilálni a családtagokat, akikre ráerőltették magukat. Többen azt állítják, hogy rengeteg embert pedig politikai átnevelőtáborokba zárhatnak be.

Minden korábbinál pontosabban bizonyítja egy, a BBC birtokába került dokumentum azt, hogy miért tartják fogva muszlim vallásúak százezreit a kínai internáló táborok hálózatában.

Ahogyan arról korábban már többször is beszámoltunk, Kína sikeres terrorellenes harcként számol be arról, ami jelenleg a jelentős részt muszlim ujgurok lakta nyugati tartományában zajlik. A helyiek és nyugati újságírók beszámolói szerint ugyanakkor Hszincsiangban a vallási kisebbség erőszakos asszimilációja és elnyomása folyik, amit brutális rendőri fellépés, digitális diktatúra kiépítése, és a lakosság jelentős részének koncentrációs táborokba zárása kísér. A külvilágot a jelek szerint mindez mégis hidegen hagyja.

A most kiszivárgott dokumentum javarészt olyan elnyomó gyakorlatokról szól, amelyekről eddig is lehetett hallani, de még sosem voltak ennyire konkrét bizonyítékok róla. A BBC-hez eljutott dokumentum több mint háromezer Hszincsiangban élő kínai állampolgár életének legapróbb és legszemélyesebb részleteit is tartalmazza. A 137 oldalas táblázatban van információ arról, hogy a listázott személy milyen gyakran imádkoznak, hogyan öltözködnek, kikkel állnak kapcsolatban és hogyan viselkednek az ő családtagjaik.

A BBC példái között szerepel

egy 38 éves nő, akit azért küldtek átnevelő táborba, mert köztudott volt, hogy évekkel korábban fátylat viselt,

egy 34 éves férfi, akit csak azért tartottak fogva, mert útlevelet kérvényezett,

egy 28 éves férfi, akit azért küldtek átnevelő táborba, mert rákattintott egy netes linkre és anélkül, hogy szándékában állt volna, egy külföldi honlapon kötött ki.

A most nyilvánosságra került bizonyítékok összecsengnek a BBC egyik korábbi nyomozásával, amely bizonyította: nem igaz, hogy az átnevelőtáborok egyszerű iskolák.

A dokumentumban 88 olyan személy található, akit kizárólag azzal az indoklással küldtek internáló táborba, hogy megkapta a "megbízhatatlan" címkét, a BBC által megkérdezett szakértő szerint ez is azt bizonyítja, hogy nem tényleges bűnök elkövetése és nem terrorcselekmények elkövetése miatt zárják táborokba Hszincsiangban az ujgurokat. Bár a most kiszivárgott dokumentumban akadnak néhányan akik elkövettek bűncselekményeket, a listát elemzők szerint világos, hogy az adatgyűjtés valójában a Hszincsiangban élők hitére fókuszál.