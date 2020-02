Meghalt a Diamond Princess két japán utasa

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Meghalt a Diamond Princess brit üdülőhajó két japán, az új típusú koronavírussal megfertőződött utasa, Dél-Koreában 50-nel nőtt a kórban szenvedők száma, és egy ember meghalt – közölték pénteken helyi kormányzati források.

Az üdülőhajó két utasa, egy 87 éves férfi és egy 84 éves nő azt követően halt meg, hogy kórházba szállították őket, írja az MTI az NHK japán közszolgálati televízióra hivatkozva. Ezzel háromra emelkedett a Kínából kiindult járványban elhunytak száma Japánban. A két utas egy nappal azután halt meg, hogy a kéthetes jokohamai karantén lejárta után hatóságok

Csütörtökön bejelentették azt is, hogy egy japán járványügyi szakértő eltávolította a világhálóról azokat a videókat, amelyben bírálta a Diamond Princessen tapasztalt állapotokat. Ivata Kentaro, a Kobe Egyetemi Kórház orvosprofesszora bocsánatot kért azért, mert angol és japán nyelvű, több százezres nézettségű videói zavart keltettek. Ivata maga is járt a hajón kedden, ahol azt tapasztalta, hogy nem volt elkülönített, a fertőzöttek számára létesített zóna, illetve a nem fertőzöttek számára fenntartott övezet. Az orvos kaotikusnak nevezte a helyzetet. A videók megjelenését követően Kató Kaconobu japán egészségügyi miniszter és Szuga Josihide, a kormány főtitkára és szóvivője elutasította a professzor kritikáját. Kiderült az is, hogy Ivatát ugyan felengedték a hajóra, de aztán elküldték, mert állítólag nem azt tette, ami a feladata lett volna.

Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters Távozó utasok a Diamond Princessről 2020. február 20-án.

Dél-Koreában közben bejelentették, hogy jelentősen megemelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, és elérte a 104-et. A hatóságok beszámoltak arról is, hogy a betegségbe belehalt egy ember, ő a vírus első dél-koreai halálos áldozata.

Az elmúlt napokban a legtöbben az ország délkeleti részén fekvő Tegu városában betegedtek meg. A hatóságok azt feltételezik, hogy a fertőzés egy helyi egyházközösségben ütötte fel a fejét. Az egyik hívőnél, egy 61 éves nőnél ugyanis a héten korábban már kimutatták a betegséget, és egy előzetes helyi felmérésben a mintegy ezer emberből, aki a templomot felkereste, 90 a koronavírusra utaló tünetekről számolt be.

Ez Dél-Korea negyedik legnépesebb városa, és 22 víruskezelő központjába további 24 orvost vezényeltek át. A hatóságok továbbra is sárga szinten, a harmadik legmagasabban tartják a járványkészültséget, és a lakosságot arra kérték, hogy lehetőleg maradjanak otthon, kerüljék a nyilvános helyeket.

A tüdőgyulladást okozó új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén, a 11 millió lakosú Vuhanban. Kínában több mint 74 ezer megbetegedést regisztráltak a hatóságok, a legtöbb fertőzést a járvány gócpontja környékéről jelentették. A halálos áldozatok száma a legfrissebb adatok szerint 2118. Kínán kívül is több mint 20 országban felütötte a fejét a koronavírus okozta tüdőgyulladás, ezekben – beleértve az üdülőhajókat is – már közel ezer embert betegedett meg. A szárazföldi Kínán kívül nyolcan haltak meg a betegségben. A legfrissebb adatok szerint csökkent a napi új koronavírusos megbetegedések száma Kínában, de a hatóságok nem jelentették ki, hogy elérte volna a csúcspontot az országban.