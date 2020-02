Párizs szembeszáll az ágyi poloskákkal, segélyvonalat indítanak

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Csütörtökön vette kezdetét Párizsban az ágyi poloskák elleni kiemelt küzdelem: a francia kormány kampányt indított a vérszívó rovarok ellen, és ezzel együtt egy segélyvonalat is létesítettek, amin a problémával küzdők szakemberektől kaphatnak segítséget. A The Guardian az illetékes Lakásügyi Minisztériumra hivatkozva azt írja: az 1950-es években már sikerült kiirtaniuk az ágyi poloskákat, ám most ismét komoly gondot okoznak, amiért a hivatal a nemzetközi utazásokat és a vérszívók ellenálló-képességét teszi felelőssé.

Az erre a célra létrehozott honlapon konkrét tanácsokat kaphatnak az érintettek a megelőzésre és a probléma kezelésére. Párizsban 2018-ban mintegy 400 000 címre hívták ki a szakembereket az ágyi poloskák miatt. Ez harmadával több, mint amennyit 2017-ben kellett kezelniük. Hogy mennyire égető a probléma Párizsban, jól jelzi, hogy a szexbotránya miatt azóta visszalépett párizsi polgármesterjelölt, Benjamin Griveaux azt ígérte: 100 nap alatt megtisztítja a várost a poloskáktól.

Az ágyi poloska (Cimex lecturalius) megjelenését nehéz észrevenni, az állat csak akkor bújik elő, ha az ember már alszik. Akkor viszont nagyon is, mert emberi vérrel táplálkozik. A fertőzést is a csípése által okozott kiütések alapján a legkönnyebb észrevenni. A kiütés főleg a kéz- és lábfejen, az arcon, a testhajlatokban jelenik meg, általában reggelre vagy délelőttre, és a szúnyogcsípéshez hasonlóan viszket is, viszont annál hosszabb ideig, akár egy hétig is.

Gyorsan szaporodik, napi 2-3 petét rak, és akár másfél évig is életben marad. Átlagosan csak 30 nappal a poloskák megjelenése után szokták észrevenni a fertőzést, addigra már több tucat példány is kikelhet, ezért az irtásuk se könnyű feladat. Magyarországon is problémát okoz a jelenlétük: egy rovarirtócég által üzemeltetett fővárosi poloskatérkép szerint 2008 óta gyorsan nő a fertőzések száma, felbukkantak már több budapesti kórházban is.

(Broítókép: Karl Gehring / Getty Images)