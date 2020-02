Harry hercegék kiestek a pikszisből, nem használhatják tovább a királyi védjegyet

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A királyi feladataik nagyját januárban Nagy-Britanniában felzúdulást keltve leadó hercegi pár, Harry herceg és felesége, Meghan Markle nem használhatja a jövőben a SussexRoyal védjegyét. A döntést kénytelen-kelletlen elfogadó hercegi pár az év elején igazi monarchikus bulvárbombát robbantva jelentette be, hogy a jövőben függetlenedni szeretnének a brit királyi családtól, és inkább a saját útjukat járnák. Idejük nagy részét azóta Kanadában töltik.

A bit sajtó azóta is folyamatosan azzal foglalkozik, hogy ez az elválás mennyire nem volt békés, hogy bár a párt továbbra is a család részének tekintik, a királynőt felháborította a nem kellőképpen egyeztetett lépés.

A hercegi pár most saját weboldalán jelentette be, hogy tavasztól sem Angliában, sem máshol nem használják a védjegyüknek számító SussexRoyal megnevezést. Ez PR-szempontból jelentős csapás lehet, mostanáig ugyanis ez szerepelt a weboldalukon és a több, mint 11 millió követővel rendelkező Instagram-oldalukon is, valamint azt tervezték, hogy így fogják futtatni az elindítani kívánt új jótékonysági alapjukat is.

Ezt most már nem tehetik meg, pedig a legnagyobb brit bulvárújság Daily Mail információi szerint szerették volna. A lap szerint a királynő nem akarta engedélyezni, hogy továbbra is a királyi családra utalva jelenjenek meg a nyilvánosság előtt, mondván, ha lemondtak a dinasztikus kötelességeikről, egyáltalán ne jelenjenek meg így. A hercegi pár némileg indignált hangú közleményekben reagált, melyekben arra utaltak, hogy volt már rá precedens, hogy hasonló visszavonulás után a királyi ház más tagjai továbbra is használhatták a királyi jelzőt, illetve külön kiemelték, hogy Nagy-Britannián kívül nincs törvény, ami ettől eltilthatná őket – de a döntést elfogadják, és Kanadában is lemondanak a SussexRoyal védjegyről.

Hogy ez PR-szempontból mekkora érvégést jelent majd nekik, még vitatott. Azt mindenesetre jelzi a történet, hogy az a „félig bent, félig kint” státusz, amiben reménykedtek, nem működik: a dolgok nagyon abba az irányba mennek, hogy a hercegi pár teljesen kívül reked a királyi családon.