WHO: Több koronavírusos fertőzött van Kínán kívül, mint Kínában

Jelentős fordulóponthoz érkezett a koronavírus-helyzet, a WHO igazgatója szerint már több új fertőzést regisztrálnak Kínán kívül, mint Kínában. A Covid-19 vírussal kapcsolatban dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO igazgatója azt mondta szerdán, hogy a politikusok egyre nagyobb nyomást helyeznek az egészségügyi világszervezetre, hogy mondja ki végre: világjárványról van szó, írja a Guardian.

A WHO nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, ami a létező legmagasabb figyelmeztetési fokozat, de a világjárvány szó használatára nincs szükség

– fogalmazott, mert szerinte indokolatlan félelmet keltene.

„OLYAN HARCBAN VAGYUNK, AMELY NYERHETŐ, HA HELYESEN CSELEKSZÜNK”

– tette bizakodóan hozzá.

„Ugyanakkor az olaszországi, iráni és koreai esetek számának hirtelen emelkedése komoly aggodalomra adnak okot. Az iráni fertőzéshez köthető eseteket regisztráltak Irakban, Kuvaitban, Ománban és Bahreinben, Olaszországhoz köthető eseteket találtak Algériában, Ausztriában, Horvátországban, Németországban, Spanyolországban és Svájcban is. Kedden a WHO és az európai betegségmegelőző központ munkatársai Rómába érkeztek, hogy tájékozódjanak az olasz egészségügyi helyzetről, és technikai segítséget nyújtsanak. A WHO egy másik csoportja Iránba utazik a héten ugyanezzel a céllal” – fogalmazott dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Közben a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerdán közölt adatai szerint Kína szárazföldi részén újabb 406 fertőzöttet diagnosztizáltak kedd éjfélig, ezzel a napi esetek száma csökkent a kedden jelentett 508-hoz képest. A járvány összes fertőzöttjeinek száma a szárazföldi Kínában elérte a 78 064-et, miközben újabb 52 halálozással a kór immár 2715 életet követelt, írja az MTI.

Az új fertőzöttek közül 401-et jelentettek a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományból, közülük 370-et a tartomány székhelyéről, Vuhanból, ahol a vírus terjedése tavaly decemberben elindult. Az előző napon még 464 új fertőzöttről adtak számot Vuhanból.

Kína szárazföldi területének többi részéről szerdán már csupán öt új esetet jelentettek.

A jelenleg kezelés alatt álló fertőzöttek száma Kína-szerte 46 ezer alá csökkent, közülük 8752 páciens állapota súlyos. További 2491 fertőzésgyanús esetet tartanak számon az országban, miközben a gyógyultak száma megközelíti a 30 ezret.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a járvány Kínában január 23. és február 2. között érte el csúcspontját, és azóta folyamatosan mérséklődik.