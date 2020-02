Egy japán nő másodszor is elkapta a koronavírust

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egy oszakai idegenvezető az ismeretek szerinti első ember Kínán kívül, aki másodszor is elkapta a koronavírust, írja a The Guardian.

A 40-es éveiben járó japán nőnél január 29-én mutatta ki a teszt a koronavírus jelenlétét, de rövid kezelés után február 1-én ki is engedték a kórházból, ami után február 6-án negatív lett a koronavírus-tesztje. Azzal, hogy most újra kimutatták a szervezetében a fertőzést, az első kínai lett, aki másodszor is koronavírusos lett.

Ilyen esetet korábban csak Kínában jegyeztek fel, ahol több mint 80 ezer fertőzöttet és 2800 halottat tartanak számon.

Az oszakai nő koronavírus-fertőzésével együtt Japánban már 186 fertőzöttről tudnak, ami 16-tal több, mint kedden – a Diamond Princess óceánjárón karanténban tartott 704 fertőzött utas és személyzet, köztük egy magyar ember ehhez pluszban jön.

Az oszakai eset kapcsán elmondta a The Guardiannek Philip Tierno, a New York Egyetem professzora, hogy jelenleg még sok dolog ismeretlen a koronavírussal kapcsolatban, így szerinte az sem kizárható, hogy például a lépfenéhez (anthrax) hasonlóan két fázisban zajlik le, és az első fázis végén úgy tűnhet, mintha meggyógyult volna a beteg, mielőtt második, erősebb fázis elkezdődik. Erre utalhat az is, hogy a vírus sokáig tünetmentes maradhat a betegekben – ez egyébként a szűrést is nagyban megnehezíti.

Japánban az elmúlt időszakban szigorúbb intézkedéseket vezettek be a koronavírus megállítására, ezért az érintett területeken az iskolákat is bezárták.