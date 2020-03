Egy 45 napos csecsemő a legfiatalabb dél-koreai koronavírus-fertőzött

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egy 45 napos csecsemő a legfiatalabb koronavírussal fertőzött páciens Dél-Koreában, közölték az ország egészségügyi hatóságai vasárnap. A január 15-én született csecsemőt azután tesztelték, hogy kiderült, szülei is megfertőződtek a Kínából indult, de már Iránban, Olaszországban és Dél-Koreában is komoly problémát okozó vírussal, közölte a Yonhap hírügynökség.

Egyébként a gyerek az anyjával önkéntes karanténba került a lakásukban, de az orvosok folyamatosan figyelik az állapotukat, ami szerencsére több mint kielégítő a jelentések szerint.

A 45 napos csecsemő esete nem csak az életkora miatt aggasztó fejlemény Dél-Korában. A gyerek apja tagja annak a Jézus Sincshondzsi Egyházának, amelyhez a hatóságok a dél-koreai megbetegedések több mint 60%-át kötik – ennek ellenére a keresztény szekta képviselői tagadják, hogy miattuk robbant volna ki a dél-koreai járvány.

A vasárnapig Dél-Koreából közölt 3526 megbetegedésből 2113 köthető a vallási csoporthoz, vagyis majdnem az összes (2569) Teguban (Daegu) regisztrált eset. A járványt kirobbantó ok az lehetett, hogy a vallási csoport több, egyelőre ismeretlen számú tagja a kínai Vuhanba látogatott januárban, és ők vitték magukkal a fertőzést a 200 ezer tagod számláló vallási közösségbe.

Tagadja viszont a hivatalosan közölt információkat a Sincshondzsi-közösség nemzetközi misszióiért felelős igazgatója, Kim Sincsang (Kim Shin-chang), aki szerint ugyan van 357 tagjuk Vuhanban, ám nincs arról információjuk, hogy november óta bármelyikük is Dél-Koreába érkezett volna. Kim szerint az is elképzelhető, hogy a dél-koreai kormány eltúlozza a vallási közösség szerepét a vírus terjedésben, vagy akár az is, hogy a teljes felelősséget megpróbálják rájuk tolni, írja a CNN.

Dél-Koreában vasárnapra 376-tal nőtt a megbetegedettek száma, az országban már 3526 megbetegedésről tudnak, a halálos áldozatok száma pedig 17.