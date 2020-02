Dél-Koreában már gyorsabban terjed a koronavírus, mint Kínában

Újabb óvintézkedést vezetett be a Budapest Airport. Még több utas testhőmérsékletét mérik meg érkezéskor.

„A barátaim és a családom folyamatosan a vírusról beszél, általában nincs sok ember az utcákon” – mondta egy egyetemista a 2,5 milliós Tegúból. Az elmúlt napokban Észak-Olaszországban is rohamosan megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, de most az elmúlt 24 órában Dél-Koreában volt a legtöbb megerősített eset:

egy hét alatt megharmincszorozódott a számuk, és csütörtökre átlépte az 1700-at.

A dél-koreai vezetés kifejezetten nem akarta teljesen lezárni a fertőzés egyik fő gócpontjának számító délkeleti várost, de önkéntes karanténra kérik az embereket, és próbálják megállítani a fertőzés terjedését. Attól tartanak azonban, hogy ha ez nem sikerül napokon belül, akkor nehéz lesz elkerülni az országos járványt. Egy szekta került a dél-koreai fertőzések középpontjába, aminek akár 200 ezer tagját is tesztelhetik koronavírusra a következő időszakban.

Többfelé felütötte a fejét a fertőzés

Dél-Korea Kína szomszédja, és kereskedelmének jelentős részét is Pekinggel folytatja. Nem vezettek be utazási korlátozásokat a Vuhanban kirobbanó, majd hamar tovább terjedő koronavírus miatt, de sokáig úgy tűnt, hogy a betegség megjelenése ellenére is sikerül kordában tartaniuk a járványt. Január 20-án jelentették az első megbetegedést Dél-Koreában, és egészen február 18-ig csak 31 esetről lehetett tudni, halálos áldozat pedig nem volt az országban. Több mint 11 600 emberen végezték el a tesztet. A múlt héten azonban nagyon hamar megfordult a helyzet.

Napról napra ugrott egyre feljebb a megerősített fertőzöttek száma. A CNN szerint csütörtökön bejelentett újabb esetekkel egy nap alatt már 505-tel nőtt a fertőzöttek száma, ami azt jelenti, hogy 24 óra alatt már több új beteg volt Dél-Koreában, mint Kínában, ahol 450 új esetet jelentettek. Összesen 1766-ra emelkedett a betegek száma, tizenhárom halálos áldozata is van a koronavírusnak. Válságos állapotban azonban csak a beteg 1 százaléka van, ami jóval kisebb arány, mint Kínában, a többség tünetei enyhébbek.

A legtöbb nagyvárosban és tartományban jelent már meg fertőzött, voltak esetek Szöulban és a déli partoknál fekvő Csedzsu-szigeten is, de az összes fertőzött több mint felét Tegúban, az ország negyedik legnagyobb városában regisztrálták, ahol elsősorban egy szektához köthető a betegség gyors elterjedése, habár egy közeli kórházban is külön gócpont alakult ki.

A Reuters szerint a legnagyobb koreai légitársaság, a Korean Air egyik gépén a személyzet egyik tagja is megbetegedett, ezért vizsgálják, melyik járatokon dolgozott korábban, és bezárták az irodájukat az incseoni repülőtérnél. A törvényhozás ülését is lefújták hétfőn és csütörtökön, miután három képviselőt vizsgálnak, akik kapcsolatba kerültek egy oktatási tisztviselővel, akinél kimutatták a fertőzést.

Az egészségügyi hatóságok amiatt is aggódnak, hogy miután tizenhárom katona tesztje is pozitív lett, összesen 7700 katonát kellett karanténba helyezni. A barakkokban, összezárva gyorsan terjedhet egy ehhez hasonló járvány. Ez ráadásul a Dél-Koreában állomásozó amerikai erőket is érinti: pozitív lett a koronavírustesztje egy amerikai katonának, aki egy Tegúhoz közeli bázison szolgál.

Mun Dzsein: A héten meg kell állítani a terjedést

Vasárnap Dél-Korea a legmagasabb fokú készültséget vezette be, és Mun Dzsein elnök azt mondta, hogy az ország súlyos fordulóponthoz érkezett, a következő néhány nap pedig kulcsfontosságú lesz abban, hogy vissza fogják-e tudni fogni a vírus terjedését. A héten mindenképpen meg kell állítani az új koronavírus-járványt Dél-Koreában, már nem elég, hogy esetleg „katasztrófa sújtotta övezetté” nyilvánítják Tegút, mondta aztán Mun kedden a Szöultól 300 km-re fekvő városban járva.

Korábban már „különleges egészségügyi ellátási övezetté” nyilvánították a Tegúhoz közeli Csöngto várost. Mun szerint nagyon súlyos a helyzet, gyorsan kell cselekedni, és a kormány minden pénzügyi segítséget megad ehhez. A hírek alapján nyolcmilliárd dollárt fordítanának a vírus elleni küzdelemre. „Ha nem tudjuk megállítani Tegúban hatékonyan a vírus terjedését, akkor nagy esélye van, hogy országos járvány alakul ki” – mondta Kim Kanlip egészségügyi miniszterhelyettes.

„Nem tervezzük lezárni a régiót ahhoz hasonlóan, ahogy Kína tette Vuhannal ” – tette azonban hozzá. Ettől még nagyon szorosan nyomon követik, hol tűnik fel fertőzés, és azt tanácsolták az embereknek, hogy maradjanak otthon, és csak akkor mozduljanak ki, ha tényleg szükséges.

Jöjjön be, naponta kétszer fertőtlenítünk

Mint megírtuk, egy időre Tegú is szellemvárossá vált múlt csütörtökön. A New York Times helyszíni beszámolója szerint az elmúlt egy hétben sokkal csendesebb lett minden, de azért nem állt le teljesen az élet. Átmenetileg bezártak a könyvtárak, a múzeumok, a templomok, a bíróságok is. Minden iskolába, óvodába csak egy hónappal később mehetnek vissza a gyerekek és a tanulók. Lemondták a politikai és kulturális eseményeket, a vasútállomásokon pedig mérték a testhőmérsékletet, és folyamatosan fertőtlenítettek a hatóságok. A metrókocsikban nagyjából feleannyian vannak, mint általában.

Az utasok arcmaszkban, egymástól távol ülnek, utazás közben pedig többször is bemondják, hogy aki betegnek érzi magát, az hívja a koronavírus-gyanús eseteknek fenntartott számot.

A legnagyobb piacot egy napig fertőtlenítették, de aztán újra kinyitott, habár az árusok közül sokan nem tértek egyelőre vissza. Leginkább pedig azoknál a boltoknál voltak emberek, ahol arcmaszkokat kapni, ott százfős sorok is könnyen kialakultak.

Sok étterem és bár nyitva van, de este ezek is hamarabb zárnak, és megfogyatkoztak a vendégeik. „Kérem, jöjjön be! Naponta kétszer teljesen fertőtlenítjük a helyet” – írták ki az egyik helyen. Egy kávézóban pedig négy, arcmaszkot viselő dolgozó üdvözölte kitörő örömmel, ha belépett valaki. Inkább az ételkiszállítások a népszerűek ezekben a napokban, és az otthon maradókat célozzák a New York Times szerint az internetszolgáltatók is, amelyek munkatársai körbejárva csengetnek fel a lakásokba, gyorsabb netes ajánlatokkal.

„Az emberek félnek, és nem akarnak kimerészkedni” – magyarázta egy taxisofőr a New York Timesnak. A forgalom lényegesen csökkent, mióta jelentették az első koronavírusos esetet egy héttel ezelőtt, de neki is ki kell mennie pénzt keresni. Egy idős asszony pedig azt mondta, hogy ő már megunta az otthon ülést, csak tévét tudott nézni, ezért inkább kiment kicsit sütkérezni a napra.

Mások sem mind látják úgy, hogy igazán lényegesen megváltozott volna az élet a szokásosnál azért jóval néptelenebb nagyvárosban. „Akik kint vannak, mind maszkot viselnek, a boltokban csak korlátozott számban lehet maszkokat venni, vagy kifogytak, néhány nagy áruházlánc bezárt, de egyébként nagyjából minden más normális” – mondta a cikk elején említett egyetemista a Time-nak.

Ebből lett a fertőzés fő gócpontja

Ahogy nő az esetek száma, és sokan attól tartanak, hogy esetleg a járvány túlnő azon a szinten, amikor még kordában lehet tartani a koronavírus terjedését, többen elég keményen támadták azt a gyülekezetet, amit a fertőzés egyik legfőbb gócpontjának tartanak.

„Nem érdekel, hogy szekta, vagy sem. Engem az dühít fel, hogy sok tagjuk elrejtőzött, ahelyett, hogy együttműködne a kormánnyal”

– mondta egy egyetemista a New York Timesnak.

A Jézus Sincshondzsi Egyházát a nagyobb egyházak több kisebb csoportosuláshoz hasonlóan régóta szektának tartják, és korábban is többször támadták már, amiért unortodox módon értelmezik a Bibliát. 2007-ben megjelent egy dokumentumfilm is a különböző módszereikről, Peter Daley, egy szöuli egyetem oktatója pedig arról beszélt, hogy a csoport meglehetősen titkolózó, a tagok pedig azt képzelik, hogy az alapító Li Mani halhatatlan, és mindegyiküknek örök életet ígér.

A hatóságok úgy vélik, egy 61 éves asszony lehetett a 31. fertőzött az országban, és tőle indulhatott ki a fertőzés Tegúban. A nő több mint ezer másik emberrel együtt vehetett részt az egyik rendezvényükön a városban, amin több órán voltak egymáshoz közel összezsúfolva maszkok nélkül a résztvevők. Azóta

a dél-koreai fertőzöttek legalább fele a szektához köthető a hatóságok gyanúja szerint.

A hatóságok éppen ezért úgy látják, hogy szükségessé válhat akár minden tagon elvégezni a koronavírustesztet, ez pedig akár 200 ezer embert is jelenthet, írja a Guardian. Csakhogy a fertőzéses esetek utókövetését a szekta működése is nehezítette. „A Sincshondzsi tagjai titkolják, kicsodák, hogy a barátaik, és akár még a családtagjaik se tudják, hogy ehhez tartoznak. Most a kormány emiatt több száz tagot nem tud elérni, akik ott voltak a Daegu templomban ” – mondta Dzsil Tark, a Puszani Presbiteriánus Egyetem teológia professzora.

Végül az alapító beleegyezett, hogy átadja a rendőrségnek a tagok adatait, ha ezekből semmi sem kerül nyilvánosságra. Napokig tartó hallgatás után egyik szóvivőjük vasárnap videóüzenetben fejezte ki mély sajnálatát, amiért sok követőjük és mások is megfertőződtek. Azt tanácsolták tagjaiknak, hogy ne nagyon érintkezzenek senkivel, és tegyenek meg elővigyázatosságból lépéseket. Viszont úgy vélték, hogy tagjaik a koronavírus legnagyobb áldozatai, és megalapozatlannak nevezték az őket ért támadásokat, amiket a CNN szerint egyik vezetőjük 19. századi boszorkányüldözéshez hasonlított.

A csoporton kívül a legtöbb fertőzött a közeli Csöngto egyik kórházában van. Az intézményben főként időseket és mentális betegséggel küzdő betegeket kezeltek. Már több mint 110-en kapták el itt a betegséget, köztük kilenc ápoló és orvos is.

Egyre többen vezetnek be utazási korlátozásokat Dél-Koreával szemben

Tegú polgármestere azt mondta, hogy a cél az, hogy egy hónap alatt az összes olyan lakost leteszteljék, akik bármilyen tünetet mutatnak. Ehhez ideiglenes vizsgálati centrumokat állítanak fel, miközben a koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórházban sorban álltak a mentők, amiket folyamatosan fertőtlenítettek. A többi kórházban egyelőre karantént rendeltek el.

Habár hivatalos állami vesztegzár nincs az egész városra nézve, a különböző cégek a csökkenő keresletre hivatkozva így is felfüggesztették a repülő- és buszjárataikat Tegúba. „A vírustól való félelem gyorsabban terjed az országban, mint maga a fertőzés” – írták a Citi elemzői még vasárnapi értékelésükben. A Time szerint több koreai városban is fertőtlenítő szagát érezni a levegőben, Szöulban is több metróállomásnál, kávézóban is ki voltak rakva kézfertőtlenítők a bejáratnál. A lap azt írja, hogy a legtöbb cég Dél-Koreában nem annyira híve a távmunkának, de

a közösségi médiában megszaporodtak a home office-ra utaló hashtagek.

Az emberek próbálják minimálisra csökkenteni a személyes érintkezéseket, a szöuli városvezetés betiltotta a tömegrendezvényeket. A kosármeccsekre nem mehetnek nézők, amíg a járványnak nincs vége, koncerteket halasztanak el, elmaradhat a dél-koreai gyorskorcsolya-vb a koronavírus miatt, a dél-koreai labdarúgó-bajnokság rajtját is elhalasztották.

„A gazdasági hatás várhatóan nem csak egyes régiókat és városokat érint majd” – vélték a Citi elemzői. Dél-Korea a világ 12. legnagyobb gazdasága. A vezető tőzsdeindexek estek, a von is veszített értékéből a dollárhoz képest, de egész Ázsiában érezhető a koronavírus terjedése a piacokon is. Közben pedig egyre több ország szigorítja meg a beutazásokat Dél-Koreából, vagy a fertőzés által érintett dél-koreai régiókból. Szerdától a Szöulból érkező utasok testhőmérsékletét is ellenőrzik a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren.

Áprilisban ráadásul parlamenti választások lesznek Dél-Koreában. A koronavírus terjedése így politikai kérdés is lett, az ellenzék szerint Munék nem megfelelően kezelték a helyzetet. A jobboldali Chosun Ilbo lap szerkesztőségi cikkben bírálta az elnököt: „Ha nem tudjuk feltartóztatni a vírust, akkor az egész ország veszélybe kerül.” Egy ellenzéki politikus pedig azt mondta, hogy Tegúban mindenki veszélybe kerül a „Mun Dzsein-vírus” miatt.

(Borítókép: Mun Dzse In dél-koreai államfő (j2) a koronavírus elleni védekezés miatt összehívott tanácskozáson a tegui városházán 2020. február 25-én. / Fotó: MTI/EPA/YNA/Yonhap)