Kiengednek 54 ezer embert a börtönökből Iránban a koronavírus miatt

Több mint 54 ezer elítéltet engednek ideiglenesen szabadlábra a koronavírussal sújtott Iránban azt remélve, hogy így megállíthatják a vírus terjedését a börtönben összezárt elítéltek között. Csak azok kerülnek ideiglenesen szabadlábra, akiknek negatív lett a tesztje, közölte az ország igazságszolgáltatási rendszerének szóvivője, Golamhosszein Eszmaili.

A The Wall Street Journal azt írta, hogy Eszmaili a bejelentés során utalt arra, hogy akár politikai foglyok is ideiglenesen szabadlábra kerülhetnek így – köztük az a négy éve fogvatartott iráni-brit kettős állampolgár Nazanin Zaghari-Ratcliffe is, akit kémkedés vádjával börtönöztek be.

Iránban jelenleg 2336 fertőzöttről tudnak, közülük (keddi adatok szerint) 77-en már meg is haltak a koronavírus miatt. A fertőzöttek között van 23 parlamenti képviselő, az áldozatok közül egy pedig a kormány tagja. A súlyos helyzet ellenére viszont a hatóságok és a lakosság nem tesz meg mindent a járvány megállítására – éppen ezért a vírus által érintett Komban már börtönbüntetéssel és korbácsolással próbálják megakadályozni az ereklyenyalogatást.