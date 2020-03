A koronavírus miatt lezárnak egy katolikus gyógyító forrást

A koronavírus iránti aggodalomból lezárják a csodás gyógyulásokról híres Lourdes-i gyógyító kádakat – írja a Catholic New York. A zarándokhely közleménye szerint továbbra is várják a hívőket, de a gyógyító forrásvízzel teli kádakat már nem használhatják.

A közlemény szerint a szentély számára mindig is a zarándokok és az ott dolgozók egészsége a legfontosabb, így határozatlan ideig lezárták a kádakat.

Maga a zarándokhely azért épült meg Lourdes-ban, mert Soubirous Szent Bernadett a 19. században ott látta Szűz Máriát – összesen 18-szor. Az egyik alakalommal a jelenés arra utasította, hogy menjen a helyi paphoz, építtessen a egy templomot a forrás mellé és tegyék zarándokhellyé, ahová a hívők gyógyulni járhatnak. Szent Bernadett 1879. április 16-án csonttuberkulózisban meghalt.

Nem ez az első vallási hely, vagy esemény, ami bezár a koronavírus miatt. A római Church of St. Louis of the French templom három napig karantén alatt volt, mert egy papján végzett koronavírus-teszt pozitív volt. Szaúd-Arábia nem engedi be a Mekkába zarándokolókat, és Észak-Olaszországban több mise is elmaradt.