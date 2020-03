A közép-kínai város január végén került vesztegzár alá a járvány miatt, most egyes cégek újraindították a tevékenységüket.

Az emberéletek megmentése mellett a gazdasági válságtól is meg akarják óvni Európát. Áz Európai Bizottság a orvosieszköz-készleteknek is utánanéz.

Belgiumban meghalt az első koronavírussal fertőzött beteg, Maggie de Block belga egészségügyi miniszter szerdai közleménye szerint az áldozat egy 90 éves férfi.

Lengyelországban szerdán jelentették be, hogy a koronavírus terjedését megelőző intézkedésként felfüggesztik az iskolai oktatást - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő a koronavírus-helyzet kezelésére létrehozott válságstáb szerdai tanácskozása után. A döntés értelmében március 16-tól, hétfőtől két hétig ideiglenesen bezárják az összes óvodát, általános és középiskolát, valamint a felsőoktatási intézményeket is.

Közben Vietnámban ismét felbukkant a koronavírus. A vietnámi egészségügyi minisztérium szerint a Vietnam Airlines London és Hanoi között közlekedő járatáról 13 brit és vietnámi utasnak lett pozitív a tesztje. Ők előzőleg Európa több országában, köztük Olaszországban is jártak. Vietnám február végén jelentette, hogy az országban lévő 16 fertőzött meggyógyult.

A moldovai egészségügyi tisztségviselők közölték, hogy a fertőzés terjedése miatt két hétre bezár az ország összes óvodája, iskolája és egyeteme, hogy megelőzzék a koronavírus terjedését. A kelet-európai országból eddig összesen három fertőzöttet jelentettek.

Aleksandar Vucic szerb elnök lemondta az általa vezetett Szerb Haladó Párt minden kampányrendezvényét a következő három hétre.

Tajvan 361 állampolgárát helyezte karantén alá, miután evakuálták őket a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhanból. A tajvani népjóléti és egészségügyi minisztérium szerint nem minden tajvani állampolgárt szállítottak el a kínai városból, ugyanis néhányan megtagadták, hogy teszteljék őket.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Ausztrália megtiltja a beutazást a nem ausztrál állampolgárok számára Olaszországból az új koronavírus okozta fertőzés miatt, az onnan visszatérő ausztrál állampolgároknak pedig 14 napos karanténba kell vonulniuk. Ausztráliában a járványnak több mint 100 fertőzöttje és három halálos áldozata van.

Izraelben hetvenhatra emelkedett a fertőzöttek száma, és kettejükről nem tudják, hogy hol és kitől fertőződtek meg. A kormány újabb óvintézkedéseket vezetett be: megtiltották a látogatást az idősotthonokban, bejelentették ezer lélegeztetőgép vásárlását, ötezerről kétezerre csökkentették a rendezvényeken részt vevők maximális számát.

Bahreinben szerdára 7 új esettel 189-re emelkedett a fertőzöttek száma. Közülük 77 bahreini állampolgárt Iránból evakuáltak.

(MTI)