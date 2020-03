Ausztriában megtiltják az ötnél több ember gyülekezését

Hétfőtől nem engedik be a külföldieket.

Mutatjuk, melyik határátkelőket zárták le, és hol tud bejutni. Szlovákiába nem engednek be külföldieket, a román határon is lezártak több átkelőt.

Tanulmányok bizonyítják a hatékonyságát a koronavírus ellen, harmincnál több állam döntött már róla, mi még nem vezettük be. Érthetetlen, miért ellenzi Orbán Viktor az iskolák bezárását

Az osztrák kormány az egész országra vonatkozóan kijárási korlátozásokat javasol, azt szeretnék elérni, hogy ha lehet, akkor minél több ember maradjon otthon, írja a Die Presse. A parlament vasárnapi rendkívüli ülésén olyan törvényt fogadnak el, amely megtiltja 5-nél több ember gyülekezését. Sebastian Kurz kancellár bejelentése szerint három kivételt határoztak meg a lakhelyelhagyásra:

ha valakinek olyan munkája van, ami nem végezhető otthonról

a bevásárlás

és ha másnak akar segítséget nyújtani

Azt is javasolják, hogy akinek sürgős ügy miatt el kell hagynia otthonát, az inkább egyedül tegye, ne másokkal. Legfeljebb olyanokkal menjen ki, akikkel egy lakásban él.

A kancellár szerint a játszótereket és a sportpályákat ugyanúgy be kell zárni, mint az éttermeket, ez a korlátozás kedden lép életbe. Werner Kogler sportminiszter és alkancellár elmondta: értesültek arról, hogy több sportegyesület folytatni akarja az edzéseket, de ezeket sem szabad megtartani. Amelyik sportegyesület nem tartja be a tilalmat, attól megvonhatják az állami támogatást.

Günther Platter, Tirol tartományi vezetője mindenki számára közlekedési korlátozásokat rendelt el, és alapos ok nélkül senkinek nem szabad elhagynia az otthonát. Bevásárolni, gyógyszertárba és orvoshoz mehetnek az emberek, valamint pénzt is vehetnek fel. Ezeket a korlátozásokat egyelőre egy hétre vezették be.

Ausztriában vasárnapra 145 új koronavírusos esetet diagnosztizáltak, ezzel már 800 a fertőzöttek száma. A járványnak eddig két áldozata van az országban. Kurz pénteken jelentette be, hogy Ausztriának csökkentett üzemmódra kell átállnia.