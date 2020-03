Újabb rekord Olaszországban, 475 halott egy nap alatt

Már negyedik napja több ezerrel nő a fertőzöttek száma Olaszországban, a keddi 3526 új beteghez és 345 halotthoz képest szerdán 4207 új fertőzöttről és 475 új halottról számoltak be a hatóságok. Ez egyben azt is jelenti, hogy már 2,978-an haltak meg az országban a vírus miatt, illetve 35 713 összes esetről tudni.

A 4207 új eset egy nap alatt az eddigi rekord a járvány ideje alatt. Olaszországban hétfőn némileg csökkent a megbetegedések üteme, de még így is 3233 új fertőzöttet és 349 halálos esetet jelentettek a klinikák ekkor, a mostani szám pedig még ehhez képest is közel ezerrel nagyobb növekedést jelent. A betegek magas száma miatt egy északolasz városban, Bergamo kórházában például már annyira nincs hely, hogy a folyosóra rakják a fekvőbetegeket is. Az olasz halálos áldozatok kitartóan jórészt innen, az ország északi régiójából kerülnek ki.

Az ország folyamatosan próbál védekezni a járvány ellen, miután karantén alá helyezték Olaszországot, múlt héten bezárt minden hely is , ami nem gyógyszertár vagy élelmiszerbolt. A Genovai Egyetem járványszakértői szerint ennek ellenére az olasz fertőzöttek számának tetőzése március 23-25-re várható.

Borítókép: MTI/EPA/ANSA/Andrea Fasani