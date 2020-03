50 millió sebészi maszk kellene New Yorkba, vagy baj lesz

Az Egyesült Államokban is kezd egyre súlyosabb lenni a koronavírus-járvány, a magyar idő szerint csütörtök késő esti adatok szerint egy nap alatt legalább 4412 új esetet regisztráltak, ami alapján majdnem felével nőtt a megbetegedések száma az országban egyetlen nap alatt.

Az amerikai esetek jelentős részét a 8 millió lakosú metropolisz, New York adja – a polgármester Bill de Blasio csütörtöki tájékoztatója szerint a városban már 3615 beteget regisztráltak, és ennek majdnem harmadát az elmúlt 24 órában. Az esetek számát mutató, egyre meredekebben emelkedő görbe, és az emögött rejlő veszélyre is rámutatott de Blasio, aki kiemelte, hogy New York 2-3 héten belül kifogyhat az orvosi eszközökből, és rövid időn belül szükségük lenne 3 millió N95-ös maszkra, 50 millió sebészi maszkra, 15 ezer lélegeztetőgépre, és tételenként 25 millió egyéb védőöltözetre, úgy mint kesztyűkre, arcmaszkokra és egyéb, a testet védő darabokra.

De Blasio elmondta, hogy márciusra még van elég készletük, áprilisra viszont kifogyhatnak, ami aggasztja.

A New York-i helyzetet jól mutatja, hogy Manhattan kikötőjébe rendelték a világ legnagyobb kórházhajóját, amin 1000 ággyal próbálnak enyhíteni a város kórházain – a városban nagyjából 58 ezer kórházi ágy van, az állam kormányzója, Andrew Cuomo szerint viszont ennek a duplája is kellhet majd, a 100 ezres mérethez képest viszont elenyésző segítséget jelent majd az 1000 ágyas kórházhajó.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

