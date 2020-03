Ránk kiabáltak az utcán, hogy corona, corona

Az Európában egyre súlyosbodó koronavírus-járvány miatt egyik napról a másik lezárta határait Marokkó. Több mint 140 magyar állampolgár hazajutása vált kétségessé ezáltal, lehetetlen volt jegyet szerezni a repülőjáratokra. A kormány különgépe csütörtökön tudta őket kimenekíteni az országból. Az Indexnek mesélő érintettek atrocitásokról is beszámoltak, a helyiek a járvány miatti félelmükben többször beszólogattak nekik.

Török Emma egy brit egyetem hallgatójaként tanult a marokkói Fez városában, egyéves gyakorlati képzését töltötte az országban. Egyik volt annak a 146 magyar állampolgárnak, akik Marokkóban ragadtak a napokban.

Társaival a tavaszi szünetre készült, amikor elkezdtek terjedni a hírek, hogy Marokkó a spanyolországi és a franciaországi járványhelyzet miatt le fogja zárni a határait. Eredetileg március 26-án hagyta volna ez országot egy bécsi járattal, később egy néhány nappal korábban induló londoni járatra tette át a repjegyét.

Akkor még nem tűnt úgy, hogy probléma lesz.

Innentől felgyorsultak az események, napról napra változott a helyzet. Hétvégén a brit nagykövetség jelezte, hogy nem hivatalos információk szerint Marokkó napokon belül zárja a határokat. Felhívta a magyar konzulátust, ahol szintén a minél előbbi hazautazást javasolták. Csakhogy közben szinte lehetetlen lett jegyet találni a hamarabb induló járatokra.

Csillagászatira mentek fel az árak, nekem meg nem volt 600 font a számlámon.

Hihetetlennek tűnt, hogy megoldódik a helyzet

Vasárnap, ebéd közben kapták a hírt, hogy hivatalossá vált a határok lezárása, a menetrend szerinti repülőjáratok közlekedését is betiltották. A brit nagykövetség elkezdte megszervezni az egyetem hallgatóinak - így Emmának is - a kimenekítését. A magyar konzulátustól is kért segítséget, maga a konzul vette fel a telefont, nagyon segítőkész volt, mesélte. Akkor még nem tudtak semmi biztosan mondani, hogy mikor tudják kivinni az országból.

Hétfőn az egyetem kivitte Emmáékat a helyi reptérre, hogy el tudjanak jutni Marrákesbe, mivel várhatóan onnan indult volna valamelyik értük küldött repülő. Pont lekésték a marrákesi járatot, így busszal tették meg a több órás utat. Emmának minden holmija Fezben maradt, csupán egy hátizsákot tudott magával vinni.

Kedden értesítette Emmát a magyar konzul, hogy a kormány küld egy különgépet, ami hazaviszi a Marokkóban rekedt magyar állampolgárokat. Erről Szijjártó Péter külügy és külgazdasági miniszter is posztolt másnap, az írta, hogy külön engedély kellett a gép elindításához.

Hezitáltam, hogy ezt a megoldást válasszam vagy a brit nagykövetségre várjak, annyira hihetetlennek tűnt, hogy megoldódik a helyzet.

- mondta Emma. Szerinte egy ilyen extrém helyzetben normális, hogy a konzulátus nem tudott azonnal segíteni, és az is megnehezítette a helyzetet, hogy Marokkó nagyon gyorsan döntött a határok lezárásáról. Végül csütörtök reggel 9-kor szállt fel Marakesből a magyarokat szállító járat, ezen volt rajta Emma is.

Corona, corona!

Ugyanezzel a járattal hagyta el Marokkót Ágnes és két barátja. Ők nyaralni voltak az országban, március 14-én akartak hazautazni Madridon keresztül. Mint mesélte, 12-én minden előzetes értesítés nélkül a légitársaságok törölték járataikat, vélhetően a koronavírus terjedése miatt. Hiába foglaltak egy másik járatra, azt is törölték. Teljes volt a káosz, a légitársaságokat lehetetlen volt elérni, a marrákesi repülőtéren hatalmas volt a tömeg.

A konzulátus azt javasolta, hogy próbálják meg áttetetni a jegyeiket valamelyik Európába tartó járatra. Ez akkor még sikerült, de egyedül egy 22-én induló madridi járatra tudtak jegyet venni, a súlyosbodó spanyolországi járványhelyzet miatt elővigyázatosságból inkább lemondtak arról.

Féltek, hogy mi lesz, ha nem tudnak időben kijutni az országból, esetleg ott kerülnek karanténba vagy kórházba. A pénzük is fogyóban volt, több mint 100 ezer forintot buktak a repjegyeken és a telefonálgatáson.

Egyre többször szóltak be nekünk az utcán, kiabáltak ránk, hogy “corona, corona”. Az ottaniak láthatóan félnek és az európaiakkal azonosítják a vírust. Aggódtunk, hogy egyre ellenségesebbé válik majd a légkör.

Hasonló atrocitásokról Emmai is beszámolt, de ő már hozzászokott ezekhez a beszólásokhoz, mert európai fiatal lányként minden nap kapott ilyeneket, mesélte. Az afrikai országban eddig 66 fertőzöttet regisztráltak, hárman haltak bele a betegségbe.

146 magyar rekedt Marokkóban

Amikor Ágnesék megtudták, hogy a Marokkó zárja a határokat, ismét a konzulátushoz fordultak, de onnan ugyanazt a tanácsot kapták mint korábban, hogy próbáljanak meg jegyet foglalni, mert 16-án éjfélkor minden menetrendszerű járat leáll. Azokat a járatokat ajánlották, amiket az Airfrance és a Transavia indított a francia állampolgárokért.

Ágnesék ezt nehezményezték, mert szerintük már akkor egyértelmű volt, hogy lehetetlen lesz jegyet szerezni. Akárcsak Emma, ők is kedden kaptak emailt arról, hogy csütörtökön érkezik Marokkóba a kormány különgépe. Erre rendben fel is tudtak szállni, már mindhárman itthon vannak és önkéntes karanténba vonultak.

Szijjártó a különgép landolásáról is beszámolt. Posztja szerint 142-en utaztak a gépen, közülük 108 volt magyar állampolgár. Szijjártó hozzátette, korábban azt mondták, 146-an ragadtak kint, de néhányan az Austrian Airlines járatával szerdán már el tudtak jönni.

Még 4500 magyar hazajutása kérdéses

Csütörtöki sajtótájékoztatóján arról is beszélt a miniszter, hogy jelenleg 4500 olyan magyar állampolgár tartózkodik külföldön, aki regisztrált konzuli védelemre. Szijjártó szerint a külföldön tartózkodó magyarok valós száma ennél nagyobb lehet, épp ezért minden külföldön tartózkodót arra kért, hogy regisztráljon konzuli védelemre a hozzá legközelebb eső konzulátuson. A rendkívüli helyzet miatt minden magyar képviseleten 24 órás szolgála van.

Mindenkit szeretnénk hazahozni, de bizonyos hazatérések biztosan nem lesznek egyszerűek

– mondta Szijjártó arra hivatkozva, hogy a világszerte folyamatosan szigorodó légiforgalmi korlátozások megnehezíthetik, hogy a magyar állampolgárok hazajussanak. Az Index bemutatta azoknak a magyaroknak is a helyzetét, akik a Kanári-szigeteken ragadtak.

Borítókép: Turista Marrakesben Fotó: FADEL SENNA / AFP