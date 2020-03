Németország átvett több koronavírusos beteget Olaszországtól

Kedd hajnalban megérkezett Németországba, egészen pontosan Lipcsébe az a pár koronavírusos beteg, akiknek a kezelését német orvosok vették át. A lipcsei repülőtéren két mentőautó várta a repülőgépet, hogy azonnal kórházba szállíthassák a betegeket.

Michael Kretschmer, Szászország miniszterelnöke hétfőn jelentette be, hogy átveszik több olaszországi beteg kezelését. Egyrészt ezzel az olasz kormány kérésének is eleget tesznek, másrészt a német orvosok is plusz tapasztalatot gyűjthetnek a németországi helyzet fokozódása közben.

„Ez egy fontos jele annak, hogy tudunk egymásnak segíteni” – vélte Kretschmer, aki eredetileg hat olaszországi betegről beszélt, a Süddeutche Zeitung viszont már nyolc beteget számolt meg a repülőtéren. Őket több különböző kórházba szállították.

A hétfői adatok szerint Németországban 29 056 koronavírusos beteget regisztráltak, közülük 123-an haltak meg és 453-an épültek már fel. A közel 30 ezer beteg közül kevesebb mint 1000 van Szászországban, ezért van ott plusz kapacitás az olasz helyzet enyhítésére.

via 444

Borítókép: Koronavírusos betegek érkeztek Olaszországból a lipcsei repülőtérre 2020. március 24-én hajnalban. Fotó: Peter Endig / picture alliance / Getty Images