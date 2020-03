Már majdnem 400 ezer embert fertőzött meg a koronavírus

A COVID-19 már a világ 196 országában (és különleges közigazgatási területeken) van jelen, és már 390 ezernél is többen kapták el a Worldometers aktuális adatbázisa szerint. A vírusban idáig 17 138-an haltak meg, viszont 103 ezren meggyógyultak belőle. Az adatok alapján megpróbáljuk összeszedni a válaszokat az alábbi kérdésekre:

Melyik országok, térségek a leginkább érintettek?

Hányan haltak meg a legutóbbi adatokhoz képest?

Hol regisztrálták a legtöbb új fertőzést?

Hol a legmagasabb a fertőzöttek aránya egymillió lakosra lebontva?

Milyen trendek észlelhetők?

(Fontos! Több országból még nem érkeztek friss adatok az előzőekhez képest, ezért bizonyos adatok nem elérhetők pl. Olaszország, Franciaország vagy az Egyesült Királyság esetében)

Legnagyobb az aktív esetek száma

Olaszország (50 418) Egyesült Államok (45 291) Spanyolország (33 183) Németország (29 567) Franciaország (16 796) Irán (14 501) Svájc (8864) Egyesült Királyság (6180) Dél-Korea (5410)

Új halálesetek száma

Spanyolország (385) Irán (122) Belgium (34) Egyesült Államok (29) Dél-Korea (9) Németország (7)

Legtöbb új fertőzés

Spanyolország (4537) Egyesült Államok (2434) Irán (1762) Németország (1094) Belgium (526) Svájc (322) Ausztria (308) Ausztrália (249) Oroszország (71)

Fertőzöttek aránya egymillió lakosra számítva

San Marino (5511) Feröer szigetek (2497) Izland (1723) Andorra (1721) Luxemburg (1398) Lichtenstein (1338) Vatikánváros (1248) Olaszország (1057) Svájc (1053)

Mi következik ezekből az adatokból?

Március hatodikától világszerte meredeken ível felfelé az először Kínában észlelt, azóta COVID-19 névre keresztelt koronavírussal diagnosztizált esetek száma világszerte – és egyúttal a halálos áldozatoké is. A vírus értelemszerűen könnyebben terjed és több áldozattal jár az olyan nagyobb lakosságszámú országokban, mint amilyen Olaszország vagy az Egyesült Államok, de erősen sújtja Spanyolországot is, ahol hétfőről keddre 4537 új fertőzésről és 385 elhunytról érkezett hír. Spanyolországban arra számítanak, hogy a hét közepéig elérik a csúcsot, azután pedig lassan, de csökkenni fog az új esetek száma. Iránban továbbra is nagyon magas az új fertőzések száma, keddre 1762 főnél mutatták ki a vírust, 122-en pedig meghaltak miatta, ez továbbra sem mutatja, hogy mérséklődne a fertőzés az országban.

(Borítókép: Beteg érkezik egy belga kórházba. Fotó: Yves Herman / Reuters)