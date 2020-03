Már be lehet utazni Vuhanba

A koronavírus járvány eredeti kiinduló pontján feloldják a korlátozások nagy részét. Szombaton már be lehetett utazni a külvilágtól két hónapon át elzárt városba - igaz, egyelőre elhagyni nem lehet. Így is milliók térhetnek haza, akik a januárban előre bejelentett zárlat elől inkább elutaztak a 9 milliós városból.

Vuhanban és a 40 millió Hupej tartományban összesen 50 ezren fertőződtek meg, hivatalosan háromezren haltak meg. A további 30 ezer megbetegedést és körülbelül 200 halálos áldozatot az 1,3 milliárdos ország többi részén regisztrálták. Igaz, ezek a hivatalos adatok, a bő hat héten át a vírus tényét is letagadó hatóságok adatkezelése a járvány alatt is kétséges volt, így az összegzésnél sem lehet biztosra venni, hogy a bő háromezres adat pontosan fedi a valóságot.

A globális adatokat itt kísérheti figyelemmel.

Az azonban tény, hogy Kína lényegében túl van a járványon, hosszú idő óta csak külföldről érkezőknél detektálták a vírust - szombaton 54 ilyen esetet regisztráltak. Két hónap után így döntés született a karanténba zárt Vuhanban a korlátozások feloldásáról. Szombaton már tömegek érkeztek haza vasúton keresztül - írta a BBC.

A részleges feloldás ellenére országosan is maradtak érvényben korlátozások: a külföldiek jelentős része nem utazhat be az országba, a járataikat újraindító légitársaságoknak is csak heti egy járatot engedélyeznek és a repülőgépek férőhelyeinek csupán 75 százalékát lehet értékesíteni, biztosítandó az utasok közötti nagyobb távolságot, a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében.

(Borítókép: a védőöltözetes utas a vuhani pályaudvar előtti téren, március 28-án, szombaton, amikor ismét beindult a vonatközlekedés Hupei tartományban. Fotó: Getty Images AsiaPac/Getty Images Hungary)

