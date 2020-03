Svájcban ismét 1000 fölött az új fertőzöttek száma, 22-en meghaltak

Az elmúlt 24 órában 1123 koronavírusos beteget diagnosztizáltak Svájcban, összesen 14336-ra nőtt az esetek száma, írja a CNN.

Szombat óta további 22 ember halt meg, összesen 257 áldozata van a vírusnak Svájcban. A 8,6 milliós országban ez egyhuzamban a tizedik olyan nap, amikor lényegében minden nap több mint ezerrel nő a regisztrált fertőzöttek száma. Az ország kis mérete ellenére abszolút számokban is kilencedik a világon a regisztrált esetek számában, de a fertőzések számát egymillió főre vetítve már az egyik legfertőzöttebb európai országot, Olaszországot is lehagyták.

A kormány március 16-án hirdetett április 19-ig tartó szükséghelyzetet. Minden iskolát, éttermet, bárt, szórakozóhelyet és üzletek bezártak, csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak és az egészségügyi szolgáltatók maradhattak nyitva. Az iskolákat már korábban bezárták, ahogy a rendezvényeket is betiltották.

A járványhelyzet kezelésére hozott korlátozó intézkedések között Svájc fokozatosan lezárta a határait is. A több lépcsőben kiterjesztett határzár március 25-től már a schengeni övezet összes országára is érvényes, csak svájci állampolgárok, az országban élők, illetve a határon dolgozói engedéllyel átjárók léphetnek az országba. A svájci járványhelyzetről ebben a cikkben írtunk részletesebben is.