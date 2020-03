Tünetei vannak, házi karanténba vonult Boris Johnson főtanácsadója

A hétvégén a koronavírus-fertőzés tüneteit észlelte magán, ezért házi karanténba vonult Dominic Cummings, Boris Johnson főtanácsadója. A hírt a brit kormány is megerősítette. Cummings – aki nemcsak a brexitkatasztrófa fő felelőse, hanem feltehetően a nyájimmunitás szószólója is, amihez a brit kormány hetekig tartotta magát a korlátozó intézkedések előtt – azután kezdte el érezni magán a tüneteket, hogy a brit miniszterelnökről, Boris Johnsonról pénteken kiderült, megfertőződött a vírussal. Cummings a hír után nem sokkal futva távozott a Downing Streetről.

Johnson után nem sokkal az egészségügyi miniszterről is kiderült, hogy megfertőződött. A közlemény azt írta, hogy Matt Hancocknak is enyhe tünetei vannak, jövő csütörtökig izolálta magát, szintén otthonról folytatja a munkát. Boris Johnsonhoz hasonlóan ő is egy Twitter-bejegyzésben adott hírt az állapotáról. Ebből az is kiderült: orvosi tanácsra vetette magát alá a tesztnek.

