Szaúd-Arábiában a királyság fizeti a koronavírusos betegek gyógyítását

Az Öböl-államokban egyelőre nincs sok koronavírusos, de a vallási fanatizmus és a zarándokok miatt eldurvulhat a járvány. A mekkai zarándoklat leállítása sem lehet elég, pedig Kuvait és Szaúd-Arábia is kemény szabályokat és szankciókat hozott.

Szaúd-Arábia minden koronavírusos beteg kezelésének költségét állni fogja, jelentette be az ország egészségügyi minisztere Szalman királyra hivatkozva.

A királyságban eddig 1453 fertőzöttről tudnak, és nyolc halálos áldozata is volt már a koronavírusnak. Az Öböl-államok közül itt van az egyik legsúlyosabb helyzet. Az ország vezetői arra biztatják azokat, akik a betegség jeleit mutatják, hogy minél előbb teszteltessék magukat. Ha kezelésre kerülne sor, azt pedig a királyság állja, akkor is, ha valaki bevándorlóként él az országban.

A szaúdiak a járvány terjedésének lassítása miatt már részleges kijárási tilalmat vezettek be, bezárták a nagyobb zarándokhelyeket, többek között Mekkát is, és leállították a muszlim zarándoklatokat. Azt remélik, hogy a közel-keleti légúti koronavírusnál (MERS) szerzett tapasztalataikkal úrrá lesznek majd ezen a járványon is.

A királyság válsághelyzetre is készül, ezért feltöltik az élelmiszerkészleteket. A következő hónapban legalább 1,2 millió tonna búzát importálnak, és vágóállatok behozatalát is tervezik.

