Továbbra is magas az olasz halottak száma, 837-en haltak meg kedden

Kedden 4053 új fertőzöttről és 837 új halálesetetről számoltak be a hatóságok, írja a worldometer. Az előző napokhoz képest így minimálisan nőtt a halottak száma, de pár emberrel csökkent az új fertőzötteké.

Hétfőn 812-en haltak meg egy nap alatt a koronavírus következtében, de lassulni látszott a járvány terjedése, vasárnaphoz képest kb. ezer fővel csökkent az új megfertőzések száma, egymás után három napon át mérséklődött az új esetszám. Európában a legtöbb fertőzött Olaszországban található, a keddi adatok szerint összesen 105792 koronavírusos esetről lehet tudni a vírus megjelenése óta, ez alatt 12428 ember halt meg koronavírus miatt itt.

A helyzetet mutatja, hogy még a legtöbb fertőzöttel rendelkező Egyesült Államok is 100 millió dolláros segítséget ígért Olaszországnak kedden. Az ország is folyamatosan próbál védekezni a járvány ellen, miután karantén alá helyezték Olaszországot, 20 napja bezárt minden hely is, ami nem gyógyszertár vagy élelmiszerbolt. Az olasz járványszakértők korábban azt mondták, az esetszámok maximalizálódása március 23 és április eleje között várható.

(Borítókép: Beteget szállítanak egy római kórházba 2020 március 30-án - fotó: Remo Casilli / Reuters)