Trump 100 millió dolláros segítséget ígért Olaszországnak

Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok járványsújtotta területein lévő kórházak is eszközhiányról számolnak be, Donald Trump százmillió dolláros eszközszállítmányt ajánlott fel Olaszországnak - írta a Daily Mail. „Giuseppe nagyon, nagyon megörült, így, ahogy mondom, arrafelé most nehéz idők járnak” - idézte a brit bulvárlap az Egyesült Államok elnökének Fehér Ház előtt mondott szavait. Trump ekkor az olasz kormányfőről, Giuseppe Contéról beszélt. Ő már a második politikus, akivel kapcsolatban arról számol be, mennyire nehezen kezelik a koronavírus okozta helyzetet.. A napokban Trump arról beszélt, hogy Boris Johnson is lélegeztetőket kért „még mielőtt egyáltalán köszönt volna” a telefonba.

A magabiztos nyilatkozatokat árnyalja, hogy az Egyesült Államokban is gyorsan terjed a vírus, az áldozatok száma kedden meghaladta a háromezret, és hamarosan megelőzi a kínai adatokat - legalábbis a hivatalosakat.

Trump sokáig elbagatellizálta a vírust - a demokraták álhírének tartva - majd azt állította, hogy rendkívül felkészült az ország a járvány megjelenése esetére, végül, azt, hogy ha van is probléma, korántsem akkora, mint amekkoráról New York állam kormányzója beszélt, amikor azt mondta, hamarosan csak náluk 30 ezer lélegeztető gépre lesz égető szükség.

Végül Trump mégis életbe léptette a védelmi termelési törvényt, lehetővé téve, hogy a gyárak állami utasításra a járvány elhárításához szükséges eszközök előállítására álljanak át. A Ford bejelentette, hogy hamarosan havi 30 ezer lélegeztető gépet gyártanak le.