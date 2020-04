Először nyilvánított az USA terrorszervezetnek fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportot

Az Egyesült Államok történetében először nyilvánított terrorszervezetnek fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportot, írja a Washington Post.

Az USA az elmúlt években jellemzően iszlamista csoportokat minősített globális terrorszervezetnek, de most az oroszországi kötődésű Orosz Birodalmi Mozgalmat is ennek nyilvánította.

Az Orosz Birodalmi Mozgalomról viszonylag kevés hír jelent meg eddig. A külügyminisztérium háttértájékoztatója szerint a csoport azt jelölte meg céljaként, hogy helyreállítsa az orosz autokratikus monarchiát, és véget vessen a liberalizmus és a demokrácia rothadásának.

Az orosz csoport félkatonai kiképzéseket tart, neonáci csoportnak tanított közelharcot és taktikaifegyver-használatot a hírszerzők szerint. Erős a gyanú, hogy annak a svéd férfinak a kiképzésében is részt vettek, aki 2016-ban akart bombát robbantani egy göteborgi bevándorlónegyedben.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma az orosz szervet néhány tagját meg is nevezte, ők nem utazhatnak be az USA-ba, és velük az amerikai állampolgárok és cégek nem is üzletelhetnek.

Elemzők úgy vélik, hogy az orosz csoport terroristává minősítése Donald Trump imázsán is javíthat, aki a halálesetbe is torkolló 2017-es charlottesville-i tüntetés után nem ítélte el egyértelműen a szélsőséges csoportokat.