Oroszországban minden eddiginél több az új fertőzött

Oroszország felújította a koronavírus-járvány miatt külföldön rekedt állampolgárainak hazaszállítását, hétfőn két, kedden három különgép indult el. Eközben a fertőzöttek száma először nőtt több mint ezer fővel egyetlen nap alatt, és már kis híján elérte a 7500-at. Ukrajnában is jelentsen megugrott a fertőzöttek és az áldozatok száma – írja az MTI. Összefoglaló.

Oroszországban rekord számú új fertőzött

Oroszország februártól kezdte el korlátozni a nemzetközi légiutas-forgalmat, majd március 27-től már csak hazatérő állampolgárokat szállító különgépeket fogadtak az orosz légikikötők, majd szervezési és közegészségügyi megfontolásból ezeket is leállították. A hazatérni kívánó állampolgároknak az orosz kormányablakon keresztül kellett megerősíteni igényüket. Most újabb gépeket indítanak, kedden egyedül Bangkokból három repülőgépet ütemeztek be Moszkva, Szentpétervár és Novoszibirszk úti céllal. Tárgyalások folynak a New Yorkban és Jerevánban várakozó orosz állampolgárok hazaszállításáról.

A kedden közölt hivatalos adatok szerint egy nap alatt 1154-gyel, 7497-re nőtt az új koronavírussal megfertőzöttek száma Oroszországban, ami újabb rekordot jelent. Közülük 5181-et Moszkvában tartanak számon, ahol 697 új esetet regisztráltak. A halottak száma 58 (közülük 11-en keddi áldozatok), a gyógyultaké pedig 494. A fertőzés a 85 régióból immár 81-et érint.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) szerint Oroszországban közel 800 ezer szűrést végeztek el eddig, és 185 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt, koronavírus-fertőzés gyanújával. Hétfőtől a fővárosban és Moszkva megyében hozzáférhetővé vált a fizetős otthoni tesztelés lehetősége, 1250 rubeles (5500 forintos) áron, az egészségügyi személyzet kiszállási költségeit nem számítva.

Az orosz távol-keleti Tengermelléken a hatóságok műszaki nehézségek miatt lemondtak arról a tervükről, hogy keddtől sms-ben megküldött napi engedélyhez kössék az emberek közlekedését. A keddre virradóra beindított rendszert túlterhelték az igénylések. Moszkvában egy QR-kódos esetenkénti lakáselhagyási engedélyezést terveztek bevezetni, de Szergej Szobjanyin polgármester kijelentette, hogy a fővárosiak egészében véve betartják a kötelezően elrendelt önizolációt, ezért egyelőre csak az igazoltan vírusfertőzött emberek mozgásának felügyeletét erősítették meg.

Az oroszországi járványhelyzetről itt írtunk részletesebben.

Ukrajnában is megugrott a fertőzöttek száma

Ukrajnában keddre egy nap alatt hét új esettel 45-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 143-mal 1462-re – írja az MTI az ukrán egészségügyi minisztérium közleménye nyomán. A betegségből eddig 28-an gyógyultak fel az országban, ez az adat hétfő óta nem változott.

Viktor Ljasko egészségügyiminiszter-helyettes, országos tisztifőorvos keddi online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az elmúlt napban újabb 9 gyermeknél és 32 egészségügyi dolgozónál igazolták a koronavírus-fertőzöttséget. A 143 újonnan regisztrált fertőzött közül 35 szorul kórházi ápolásra – köztük két gyerek és egy egészségügyi dolgozó –, és 7-en vannak lélegeztetőgépen, az ő állapotuk válságos.

A hét új halálos áldozatról annyit árult el, hogy 42 és 70 év közöttiek. Megjegyezte, hogy az egyik kijevi kórházban történt még egy haláleset, amely nem került be az elmúlt nap statisztikájába. "Ezt még külön megvizsgáljuk" – tette hozzá, további részletekbe nem bocsátkozva.

Az ukrán határőrszolgálat keddi jelentése szerint az elmúlt napban 6400 ukrán tért haza külföldről, közülük több mint 3300-an gyalog érkeztek a határátkelőhöz, és az ukrán hatóságok szállították át őket buszokkal az ukrán oldalra. Eközben viszont több mint 4500-an léptek ki az országból, köztük mintegy 2000 külföldi. A határforgalom jelentősen visszaesett ez elmúlt napokhoz képest – jegyezte meg a határőrség.

Közben már hétfőn, azaz rögtön a rendelet hatályba lépése napján elkezdték Ukrajnában a rendőrök bírságolni azokat, akik arcmaszk nélkül jelentek meg közterületeken – számolt be az Ukrajinszka Pravda a rendőrség honlapján közzétett információkra hivatkozva. Ukrajnában előbb szóbeli figyelmeztetés jár a karanténkorlátozások megsértéséért, majd ha ez nem használ, 17 ezer és 34 ezer hrivnya (211 ezertől 422 ezer forintig) között szabható ki bírság. A tájékoztatás szerint hétfőn 22 ezer rendőr és nemzeti gárdista teljesített szolgálatot, közülük 7 ezer közvetlenül a parkok, közterek, és más, sokak által látogatott pihenőhelyek környékén járőrözött.

(Borítókép: Kórházkomplexumot építenek a koronavírus-fertőzöttek számára Moszkvában 2020. április 2-án. Fotó: MTI/AP/Moscow News Agency/Denis Voronin)