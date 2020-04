Koronavírus: újabb negatív napi halálozási rekord a briteknél

Keddről szerdára újabb 938 áldozata volt a koronavírusnak Nagy-Britanniában, ezzel átlépte az elhunytak száma a 7 ezret, közölte a brit egészségügyi hatóság szerdán. A tájékoztatás szerint április 7-én összesen 14 682 tesztet végeztek el, ezeknek köszönhetően 5491 új fertőzöttet regisztráltak.

Az egy nap alatti közel majdnem 940 áldozat új negatív rekord az ország esetében, megdöntve a keddi 786 áldozat jelentette csúcsot. Nagy Britanniában jelenleg 60 733 megbetegedésről és 7097 halálos áldozatról tudni.

A szerdai kormánytájékoztatón Rishi Sunak pénzügyminiszter további tájékoztatást adott a koronavírusos megbetegedés miatt intenzívre került miniszterelnök, Boris Johnson állapotáról, elmondva, hogy kiváló ellátást kap, és amellett, hogy folyamatosan javul, már fel is tud ülni, és az őt kezelő orvosi csapattal élénken kommunikál. Hozzátette, hogy csütörtökön kormányülést tartanak, ahol a kijárási korlátozásokról lesz szó, ám ezek enyhítése egy ideig nem várható.

A védelmi miniszter tudományos tanácsadója, Angela McLean elmondta, hogy a napi új esetszám már nem kontrollálatlan módon emelkedik, vagy elkezdett laposodni a járványhullám Nagy-Britanniában is. Ezt jelzi az is, hogy van, ahol már csak 4%-kal nőtt az intenzívre újonnan bekerült betegek száma. McLean ugyanakkor hozzátette, hogy még a járványgörbe ellaposodása után is emelkedni fog a napi halottak száma a számításuk szerint, részben az elmaradt adminisztráció miatt is.