Boris Johnson kikerült az intenzív osztályról, de kórházban marad

Helyettese többször is kijelentette, hogy a kormányfő csak óvintézkedésből került kórházba.

Elhagyhatta az intenzív osztályt Boris Johnson, a koronavírusos brit miniszterelnök, közölte szóvivője.

A szóvivő azt mondta, csütörtök este vitték át az intenzív osztályról egy hagyományos kórterembe a miniszterelnököt, akit megfigyelés alatt tartanak majd a gyógyulás korai fázisában. A szóvivő szerint Johnson nagyon jó hangulatban van.

Johnson három nappal ezelőtt került az intenzívre, tíz nap betegség után vasárnap köhögéssel és lázzal vitték be a St. Thomas kórházba, majd ezután romlott le állapota. A miniszterelnök tudatánál volt, elővigyázatosságból szállították az intenzívre, de előtte már oxigént is kapott. Johnson mellett várandós barátnője is elkapta a koronavírust.

Az intenzív kezelés kezdete óta elhangzott hivatalos tájékoztatások rendre hangsúlyozták, hogy az 55 éves Johnson a rutinszerűen adott oxigénen kívül nem szorul semmiféle légzéssegítő eljárásra, így lélegeztetőgépre sem, és nincs tüdőgyulladása. Szerdán már azt mondták, a miniszterelnök állapota stabil, és javulásnak indult.

Johnsont Dominic Raab külügyminiszter helyettesíti a brit kormányban.