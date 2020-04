Bizakodásra adnak okot a romániai esetszámok

A múlt heti átlagnak megfelelően nőtt hétfőre a Romániában diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma: az elmúlt 24 órában jegyzett 333 megbetegedéssel 6633-ra emelkedett a fertőzöttek száma – közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs. Ez azért számít jó eredménynek, mert az elmúlt napon végezték a járvány kezdete óta a legtöbb koronavírustesztet: a kiértékelt minták száma megközelítette az ötezret, írja az MTI.

Romániában vasárnap 12-en haltak bele a koronavírus-járványba, ami feleannyi, mint egy nappal korábban – így már 318 a járvány halálos áldozatainak száma. A koronavírus romániai megjelenése óta 852 gyógyult hagyhatta el a kórházat. A súlyos betegek száma 27-tel több, mint egy nappal korábban, jelenleg 231 fertőzöttet kezelnek a kórházak intenzív osztályain. Mintegy 24 ezren vannak intézményes karanténban, és több mint 71 ezren lakóhelyi elkülönítésben, áll az összefoglalóban.

A román hatóságok adatai alapján 703 külföldön tartózkodó román állampolgár megbetegedéséről tudnak, közülük 47-et haltak bele a fertőzésbe vagy annak szövődményeibe.

Uszításnak lehet, ha valaki a templomba járásra buzdított

Hiába szigorítottak a hatóságok a húsvéti hétvégén a kijárási korlátozásokon, csak vasárnap majdnem 10 ezer embert bírságoltak meg azok megsértése miatt – egy nap alatt összesen 21,82 millió lej, mintegy 1,63 milliárd forint értékben szabtak ki büntetéseket. A rendőrök azok ellen is felléptek, akik túrázás kedvéért hagyták el a lakásukat. Szombaton például a Tordai-hasadékban bírságoltak meg 14 túrázót.

A román hatóságok erősen tartanak attól, hogy a hétvégi ortodox húsvéti ünnepek miatt lazul a fegyelem, és emiatt romlik a járvány elleni védekezés hatékonysága. Máramaros megye prefektusa közölte vasárnap, hogy nyilvános uszítás miatt indult bűnvádi eljárás az ellen, aki a Facebookon arra biztatta a hívőket, hogy a húsvéti ünnepek alatt tekintsenek el a kijárási korlátozásoktól, és vegyenek részt a feltámadási templomi szertartásokon. Az illető szerint ha a hívők összetartanak és valamennyien elmennek a templomba, nem büntethetik meg őket.

Szlovéniában enyhítenének a korlátozásokon

Szlovéniában a hivatalos közlés szerint egy nap alatt 7-tel 1212-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Eddig 55-en haltak meg a járványban. A járvány megjelenése óta 34 405 koronavírustesztet végeztek az országban, a diagnosztizált betegek közül 34-et ápolnak intenzív osztályon. Az első fertőzés megjelenése óta 152 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.

A szlovén kormány keddi ülésén enyhítene az új típusú koronavírus-járvány lassítására bevezetett néhány korlátozáson. Ljubljana megfelelő óvintézkedések közepette fokozatosan újraindítaná a gazdaságot. A korábbi bejelentések szerint kinyitnának a gumiszervizek, autómosók, valamint az építőanyagot, háztartási gépeket és egyéb gépeket értékesítő áruházak. Ugyanakkor még két-három hétig érvényben maradnának a szigorú mozgáskorlátozások.

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 50-nel 1650-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 25 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt 24 órában ketten haltak meg. Az első fertőzés megjelenése óta 400 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 34 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. Eddig 17 790 koronavírustesztet végeztek az országban.

Horvátországban húsvét előtt kinyitottak a termelői piacok, és meghosszabbították a boltot nyitva tartását is. Keddtől a boltok ismét csak reggel 8 és délután 17 óra között tarthatnak nyitva. A válságstáb azt is bejelentette, hogy azt a piacot, amely nem tartja be a szigorú biztonsági előírásokat, bezárják.