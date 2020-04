Az oroszok kipróbálták a szupertankjukat Szíriában

Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter a Rosszija 1 televízió egyik vasárnapi műsorában.

Manturov szerint az új tankokat azért vezényelték át Szíriába, hogy "harci körülmények között mérlegeljenek minden részletet", ami elősegíti majd a külalak végső kialakítását. A miniszter kijelentette, a harckocsi sorozatszállítása a hadsereg számára jövőre kezdődik meg.

Elismerte, hogy a legkorszerűbb műszaki megoldásokkal felszerelt T-14-es drága tank, ami részben annak a következménye, hogy még mindig tesztelik és korszerűsítik. Meglátása szerint azonban a sorozatgyártás során csökkeni fog az ára.

Közölte, hogy 2021-ben engedélyeztetik az exportváltozatot is, és megkezdődnek majd a tárgyalások a külföldi megrendelőkkel. Manturov szerint a harckocsi iránt van előzetes érdeklődés annak ellenére is, hogy az orosz fél nem adhatja ki a kezéből a tank teljes dokumentációját a külföldi megrendelőknek.

Jurij Boriszov, a hadiiparért felelős orosz miniszterelnök-helyettes 2018 júliusában azt mondta, hogy az orosz hadsereg a magas gyártási költségek miatt nem tervezi az Armaták tömeges beszerzését, ehelyett a meglévő haditechnika harcképességének növelését részesíti előnyben. Kijelentette akkor, hogy a Vörös téri katonai parádékon bemutatott tankok darabja 250 millió rubelbe (mintegy 1,1 milliárd forintba) kerül.

Az Armata nehéz lánctalpas platformra épülő T-14-es harckocsit személyzet nélküli lövegtoronnyal és korszerű fedélzeti berendezésekkel szerelték fel. A legénységet a tervezők egy páncélozott, a lőszertől elszigetelt kapszulában helyezték el. A csapatoknál történő tesztelése korábbi sajtójelentések szerint 2018 novemberében fejeződött be.

Az Interfax háttéranyagában úgy fogalmazott, hogy az alapvetően új és kizárólag orosz Armata a tankok a háború utáni harmadik generációjához tartozik. Jelenleg nincs hozzá hasonló a világon.

Boriszov 2017 augusztusában azt mondta, hogy Oroszország több mint 600 féle fegyvert és hadfelszerelést tesztelt Szíriában.

"Gyakorlatilag minden új típus, minden újdonság megjárta a szíriai konfliktust, hogy lehetőségünk legyen megnézni, milyenek a reális tulajdonságaik, hogyan viselkedik a fegyverzet" - hangoztatta.

Elmondása szerint az orosz haderő új repülőgép-felszereléseket, új tűzfegyvereket, rakétaindító rendszereket, páncélozott járműveket és egyéb új eszközöket próbált ki. Hozzátette, hogy a hmejmími légitámaszponton folyamatosan jelen vannak a hadiipari vállalatok képviselői.

Az oroszok több mint 15 éve fejlesztik a típust, ami szokatlan módon nem a sci-fi, hanem a használhatóság irányába indult el, ráadásul nem is egy járműről van szó, hanem egy egészen új járműcsaládról. Az Armata alapjára óriási ágyút vagy lángszórót is szerelhetnek majd. Azonban kínos pillanatai is voltak már, első hivatalos díszszemléjén például lefulladt.

(MTI)

(Borítókép: Sergei Savostyanov\TASS via Getty Images)