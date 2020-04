Nem lassul a második hullám terjedése Szingapúrban

Sorban negyedik nap 1000 fölötti új koronavírusos megbetegedést regisztráltak Szingapúrban, ahol a járvány második hulláma sokkal jobban terjed, mint az első. A csütörtökön jelentett 1037 új esettel már 11 178 megbetegedésnél tartanak, az áldozatok száma viszont csak 12.

A trend viszont annyiban nem nagyon változik, hogy továbbra is az elszigetelt munkásszállókon terjed inkább a járvány, a 1037 új esetből csak 21 volt szingapúri állampolgár vagy tartós letelepedési engedéllyel rendelkező személy.

A munkásszállókon viszont nem javul a helyzet, itt nagyon sokan vannak összezárva, a mosdók és az étkezők is közösek, és több szobában is 15-20 ember van, ezért is terjed közöttük ilyen gyorsan a vírus.

Indonéziában jelentős katonai mozgósítás kezdődött, mintegy 175 ezer katonát, rendőrt és egyéb, civil rendfenntartót vezényelnek ki az utcára az iszlám világ egyik fontos ünnepe, az áldozati ünnep, illetve az azzal meginduló tömegek miatt.

A katonai intézkedések április 24. és május 31. között lesznek érvényben, ezek értelmében a hazautazást is megtiltják a lakosoknak. Az viszont egyelőre nem világos, hogy milyen mértékben tartatják majd be ezt, főleg, hogy a kormány május 7-ig nem tud majd komolyabb utazási korlátozásokat bevezetni.

Indonéziában eddig 7775 koronavírusos megbetegedést jegyeztek fel, az áldozatok száma 647.