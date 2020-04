Oroszország kiállt a WHO mellett

Miután Donald Trump nemrég élesen bírálta, Oroszország védelmébe vette az Egészségügyi Világszervezetet, amely szerinte rendesen ellátja feladatát a koronavírus-járvány idején.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton megfogalmazott véleménye szerint a WHO mint vezető és koordináló ügynökség betölti feladatát,

tevékenysége nem ideális, de senki sem tökéletes.

Trump a hónap elején jelentette be, hogy Washington nem ad több pénzt a WHO-nak. Érvelése szerint emberek vesztették életüket azért, mert a WHO félrekezelte az egészségügyi válságot, túlságosan is elhitte azokat az információkat, amiket Kínától kapott.

Az MTI híre szerint Lavrov azt mondta: szerinte egy ilyen bírálatnak kevés köze van a WHO teljesítményéhez, úgy véli, sokan arra használják az ilyen támadásokat, hogy igazolják saját tevékenységüket, amelybe túl későn vágtak bele, és amely nem volt megfelelő.

Lavrov kifejtette, hogy a világjárvány feltárta az Európai Unió problémáit is, meggyengítve a szövetséget. A nemzetállamok kinyilatkoztatták azt az óhajukat, hogy inkább önmagukra támaszkodnak, ez a probléma azonban nem köthető össze a vírussal.

"Ez talán egyfajta elcsigázottságot tükröz. Teljesen nyilvánvaló az EU-ban az, hogy mennyire akaratos és korlátozó lehet a többnemzetiségű és nemzetek feletti bürokrácia" – mondta az orosz külügyminiszter, aki szerint a vírust csupán összefogással lehet legyőzni.

Oroszországban eleinte kevesebb fertőzéses eset volt, mint Nyugat-Európában. Az esetek száma azóta megemelkedett. A hivatalos adatok szerint jelenleg 74 600 igazolt fertőzött van az országban, többségüket Moszkvában regisztrálták. Országosan eddig 680 ember halt meg a járvány miatt.

Az Egyesült Államok és az Egészségügyi Világszervezet nézeteltéréséről ebben a cikkükben írtunk bővebben.