Megy a találgatás, mi lehet Kim Dzsongunnal

Kim Dzsongun nem jelent meg április 15-én a kommunista állam alapítója, Kim Ir Szen születésnapja alkalmából rendezett megemlékezésen, és innentől el is indult a hivatalosan meg nem erősített információk, pletykák, találgatások özöne, hogy mi lehet az észak-koreai vezetővel.

A pletykák és félinformációk az ég világon semmi gond nincs-től egészen a vegetatív állapotban fekszik a halálos ágyán - ig tartó spektrumon helyezkednek el. A The New York Times is összeszedett belőle egy nagyobb csokrot.

Április 21-én írtuk meg, hogy amerikai és a dél-koreai médiajelentések arról szóltak, hogy műtéten esett át Kim Dzsongun. A CNN-en röviddel azután jelent meg a hír erről, hogy – a jórészt Észak-Koreából megszökött személyek által működtetett – Daily NK című dél-koreai lap meg nem nevezett észak-koreai forrásokra hivatkozva közölte, hogy Kim Dzsongun április 12-én szív- és érrendszeri beavatkozáson esett át.

A lap szerint miután Kim Dzsongun állapota javult, április 19-én az őt kezelő orvoscsapat több tagja visszautazott a fővárosba. A sajtóban megjelent híreket azonban hivatalos forrásból Washingtonban és Szöulban sem erősítették meg. Később, de még aznap délután egy dél-koreai kormányzati tisztviselő határozottan cáfolta a Kim Dzsongun műtétjéről és állapotáról szóló híreket.

Másnap az AFP hírügynökség arról írt, hogy az amerikai hadseregnek nincs olyan információja, amely arra utalna hogy Kim Dzsongun cselekvőképtelen lenne, vagy bármilyen mértékben elvesztette volna a hatalmát az ország hadserege felett. Donald Trump pedig arról beszélt április 22-én egy sajtótájékoztatón, hogy az amerikai kormány nem rendelkezik megerősített információkkal Kim betegségéről.

Két nappal később még a korábbi, műtétes híreknél is vadabb pletykák kezdtek el terjedni néhány oldalon, bár ezeket szintén nem erősítették meg semmilyen hivatalos forrásból. Az amerikai TMZ is megírta, hogy japán és kínai oldalak azt írják, vagy meghalt vagy kritikus, visszafordíthatatlan állapotban fekszik halálos ágyán az észak-koreai vezető. A TMZ hivatkozott egy hongkongi hírcsatorna egyik vezetőjének posztjára, aki nagyon megbízható forrásra hivatkozott, de még az ezt megíró TMZ is kiemelte: semmilyen megerősítés nem érkezett ezzel kapcsolatban.

A Reuters hírügynökség szombaton bennfentesekre hivatkozva arról írt, hogy Kína egészségügyi szakértőket és kormányzati tisztségviselőket küldött Phenjanba. Az értesülést hivatalosan nem erősítették meg szintén, és a hírügynökség is hozzátette, az utazás célját nem sikerült kideríteni.

A hírügynökség pénteken arról írt, hogy egy dél-koreai forrás szerint Kim életben van, és hamarosan megjelenik a nyilvánosság előtt. Dél-koreai tisztségviselők cáfolták a betegségről szóló médiaértesüléseket, és hangsúlyozták, hogy nem bukkantak olyan szokatlan tevékenységre Észak-Koreában, amely alátámaszthatná a híreket.

A legfrissebb hír pedig, hogy műholdas felvételeken Észak-Korea keleti részén, egy üdülővárosban észlelték az ország vezetője, Kim Dzsongun különleges vasúti szerelvényét. Legalábbis szombat este egy washingtoni székhelyű, koreai ügyekkel foglalkozó szakportálon, a 38north.org-on ez jelent meg, hozzá egy légifelvétel a vonatról. Az oldal azt írta, hogy a vonat Vonszan város fő pályaudvarán állt április 21-én és 23-án. A szakportál szerint Kim Dzsongun vonatáról lehet szó, de a Reuters hírügynökség nem tudta megerősíteni független forrásból az értesülést, akárcsak azt, hogy vajon Kim Vonszanban tartózkodik-e.

A jelentés szerint a vonat ottléte nem bizonyítja, hogy a vezető a városban lenne, egészségi állapotáról sem lehet ennek alapján következtetni, de súlyt ad azoknak a jelentéseknek, amelyek szerint Kim Dzsongun esetleg az ország keleti partvidékének egyik elit körzetében tartózkodik, írta az MTI.

A Kim Dzsongun egészségi állapotával kapcsolatos találgatások azután kaptak lábra, hogy nem jelent meg április 15-én a kommunista állam alapítója, Kim Ir Szen születésnapja alkalmából rendezett megemlékezésen. Az elemzők akkor arról számoltak be, hogy a látogatás a koronavírus járvány miatt maradhatott el.

Az észak-koreai vezető 2014-ben több mint egy hónapra eltűnt, és az észak-koreai állami televízióban később bicegve jelent meg. Kim erős dohányos, túlsúlyos, és családjában gyakoriak a szív- és érrendszeri megbetegedések. Apja, Kim Dzsong Il 2008-ban szélütést kapott, és kínai, illetve francia orvosok is részt vettek kezelésében. Kim Dzsong Il 2011-ben szívinfarktusban vesztette életét.