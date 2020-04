Kína nem engedi, hogy a WHO részt vegyen a COVID-19 eredetének felkutatásában

Kína nem engedi, hogy az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO részt vegyen a koronavírus eredetét kutató kínai vizsgálatban - ezt mondta a Sky Newsnak Dr Gauden Galea, a WHO Kínába delegált képviselője. Galea szerint a világszervezet többször is kérte, hogy a WHO szakértői is részt vehessenek a kormány vizsgálatában, a kínai hatóságok viszont érveket sem hoztak fel, egyszerűen elutasították a kérést.

Galea szerint nagyon fontos lenne azt kideríteni, honnan indult a SARS-CoV-2, vírus, pontosan hogyan is terjedt át állatokról emberekreazért, hogy elkerülhessük a járvány visszatérését vagy azt, hogy ugyanez a folyamat később más vírusokkal lejátszódva újabb világjárványokat okozzon. Mindez azt is jelenti, hogy a WHO meggyőződése szerint állatokról emberekre terjedve okozott járványt a koronavírusnak ez a fajtája. Az amerikai kormány viszont a hírek szerint egy másik elméletnek szeretne utána járni, az amerikai titkosszolgálatok ugyanis, Trump köreinek hathatós nyomására, azt kezdék vizsgálni, hogy köze lehet-e a járványnak a vuhani víruslaboratóriumhoz, vagyis a laborból egy baleset folytán kiszabadulva terjedt-e a fertőzés.

Dr. Galea a Sky News kérdésére elmondta, a WHO nem tudta megvizsgálni a Vuhanban található két virológiai labor adatait és feljegyzéseit. Hozzátette, hogy a szervezet szakértői meg vannak győződve, hogy a vírus természetes úton alakult ki Vuhanban, nem egy laboratóriumban létrehozott kórokozóról van szó, a laborok adatainak szerepelnie kellene a járvány kezdeteit feltáró jelentésben.

Korábban már többször fölmerült, hogy egy nyílt, lehetőleg a kínai kormánytül független vizsgálatot kellene indítani a járvány kialakulásáról. Az ausztrál kormány javasolt például egy ilyen vizsgálatra, amelyet állítólag több európai kormány is hajlandó lenne támogatni. A kínai kormány képviselői viszont határozottan és indulatosan visszautasítottak minden ilyen felvetést.