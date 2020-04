Dél-Koreában két és fél hónap után először nincs új helyi fertőzés

Dél-Koreában 72 nap óta először fordult elő, hogy egyetlen új helyi koronavírus-fertőzést sem azonosítottak – írja a CNN.

Az országban összesen is csak négy új esetet regisztráltak, de mindegyikük külföldön fertőződött meg. Ilyenre utoljára február 18-án volt példa. Persze az azonosított fertőzötteken kívül is lehetnek új, felderítetlen fertőzések, de Dél-Korea kiemelkedően nagy arányban végez teszteket, így világviszonylatban is magasnak számít a felderített esetek aránya.

Dél-Koreában az új esetekkel együtt eddig összesen 10 765 fertőzöttet regisztráltak a helyi járványügyi hatóság szerint, a halálesetek száma pedig összesen 247. Már 9059 fő meggyógyult, így a járvány aktív eseteinek száma 1459, azaz jelenleg ennyi beteget tartanak számon.

(Borítókép: Maszkot viselő emberek Szöulban 2020. április 24-én. Fotó: Simon Shin / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)