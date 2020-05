WHO: Egy év alatt akár 190 ezren is meghalhatnak Afrikában a koronavírus miatt

Az Egészségügyi Világszervezet szerint akár 190 ezer ember is életét vesztheti a koronavírus miatt a járvány terjedésének első évében, ha a korlátozó intézkedések nem vezetnek eredményre, ír a WHO figyelmeztetéséről a BBC. A kontinensen akár évekig is elhúzódhat a járvány a gócpontok miatt. Azt írja a Kongói Köztársaság fővárosában található irodájuk egy új kutatás alapján, hogy a számítások szerint 29-44 millió ember fertőződhet meg az új típusú koronavírussal, míg a halálozások száma 83 000-190 000 is lehet az első évben.

A kalkulációt 47 ország lakosságára, mintegy 1 milliárd főre vetítve végezték el. „Miközben a Covid-19 valószínűleg nem terjed majd olyan exponenciálisan Afrikában, mint a világ más részein, vélhetően gócpontokon tovább lappang majd" – mondta a WHO regionális igazgatója, dr. Matshidiso Moeti. „A Covid-19 az életünk részévé válhat a következő néhány évben, ha a régió kormányai nem lesznek elég előrelátóak" – fogalmazott Moeti, és hangsúlyozta a tesztelés és elkülönítés fontosságát.

Afrikában eddig több mint 51 ezren fertőződtek meg a koronavírussal, 2012-en pedig bele is haltak a megbetegedésbe, írja a The Guardian. Az Egészségügyi Világszervezet már április közepén figyelmeztetett arra, hogy a kontinens lehet a járvány új epicentruma, mivel adottságai minden más területnél rosszabbak, ami a fertőzés elleni küzdelmet illeti. A közegészségügyi helyzet az országok többségében eredendően is rossz, nagyon sokan nem jutnak tiszta ivóvízhez, és a városlakók 60%-a slumokban, vagyis

RENDKÍVÜL ZSÚFOLT, ÁLTALÁBAN CSATORNÁZÁS NÉLKÜLI, BÓDÉKBÓL ÁLLÓ NYOMORNEGYEDEKBEN ÉL.

Ezekben a negyedekben a vírus könnyen terjedhet, hiszen rengetegen laknak szűk helyen összezárva, az épületek között sincs elég tér, és az európai, amerikai vagy kínai városokban elrendelt karanténintézkedések a nyomornegyedekben értelmezhetetlenek (ez a probléma természetesen Ázsiában és Dél-Amerikában is sok helyen fennáll, nem véletlen, hogy a fertőzés Brazíliában, Ecuadorban és Peruban is gyorsan terjed, de Afrika esetében még nagyobb tömegekről van szó). Ehhez társul az egészségügyi ellátás fejletlensége, az afrikai kórházakban sokkal kevesebb embernek tudnak magas szintű intenzív ellátást adni, mint a fejlett világban.