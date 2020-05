India és Pakisztán is beszáll az ebola elleni szer gyártásába, hogy bevessék koronavírus ellen

Megállapodást kötött a remdesivir ebola elleni szert kifejlesztő amerikai gyógyszerészeti cég, a Gilead Sciences és öt indiai, illetve pakisztáni gyógyszergyár, hogy a dél-ázsiai országok gyárai is megkezdik a gyógyszer gyártását. Terveik szerint 127 ország számára készítenék a remdesivirt. A BBC cikke klinikai tesztekre hivatkozva azt írja, hogy a remdesivir alkalmazásával 15 napról 11 napra tudják csökkenteni a tünetek fennállását. A teszteket az USA Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézete végezte, és ígéretes eredményeket értek el, írják.

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint azonban a halálozásokra, illetve azok megelőzésére vonatkozóan nem ennyire egyértelmű a gyógyszer hatása. A remdesivirt mindenesetre az Egyesült Államokban és Japánban már engedélyezték a betegség kezelésére, az EU pedig május elején jelezte, hogy gyorsított eljárásban vizsgálják a remdesivir nevű szer használatának engedélyezését a koronavírussal fertőzött betegek gyógyítására.

A remdesivirről maga a gyártó azt mondta még április végén, hogy a gyógyszer hatástalannak bizonyult, néhány nappal később mégis engedélyezték használatát az Egyesült Államokban.

A The New England Journal of Medicine című tekintélyes orvosi folyóirat egy közelmúltban közzétett tanulmánya szerint a remdesivir alkalmazása hozzávetőleg 70 százalékban hatékony, de komoly mellékhatásai lehetnek például a vesére nézve. A gyógyszert jelenleg rengeteg kutatásban tesztelik, az első eredmények nem voltak meggyőzőek, ennek ellenére egyre több ország jelenti be, hogy megkezdi a gyógyszer alkalmazását a betegség kezelésére.

Magyarország az elsők között vesz részt Lengyelországgal közösen a remdesivir intravénásan adható gyógyszer kipróbálásában, a klinikai vizsgálatokról május elején azt mondták, akkor kezdődnek a Szent László kórházban.