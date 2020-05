Nyitnak az iskolák Belgiumban

Egy héttel azután, hogy a mérséklődés után az országban engedélyezték az üzletek megnyitását, az általános és középiskolák is újraindulnak Belgiumban: hétfőtől csökkentett létszámú osztályokkal indítják újra az oktatást, a részvétel választható, írja a BBC. A múzeumok és az állatkertek is látogathatók mostantól, de jegyet csak online lehet rájuk venni, hogy elkerüljék a hosszú sorokat. A csoportos sportokat is engedélyezik, legfeljebb húsz főig.

A belga hatóságok kevesebb mint 50, koronavírus miatti halálesetről adtak hírt az utóbbi két napban, ami a legalacsonyabb érték az elmúlt majdnem két hónapban. A világon Belgiumban volt a legmagasabb a halálozási arány, a 11 milliós országban 9000-en vesztették életüket a betegség miatt, számol be a BBC. A hétvégén számos egészségügyi dolgozó fejezte ki elégedetlenségét Sophie Wilmes miniszterelnök felé, amikor Wilmes autós kísérettel elvonult egy brüsszeli kórháznál: a dolgozók a kórház előtt, az autósornak hátat fordítva álltak, hogy így tiltakozzanak a fizetésük és a munkahelyi körülmények miatt.