A Cummings-botrány miatt benyújtotta lemondását a britek Skóciáért felelős államtitkára

– indokolja Douglas Ross brit államtitkár a lemondását az általa benyújtott és Twitteren közzétett levelében, írja a CNN. A brit kormány Skóciáért felelős államtitkára azután nyújtotta be lemondását, hogy Boris Johnson tanácsadója, a brexitkampány egyik szellemi atyja, Dominic Cummings megszegte a kijárási korlátozásokat, majd ahelyett, hogy ezért elnézést kért volna, egy hétfői sajtótájékoztatón közölte: nem kér bocsánatot.

Cummings még márciusban sietősen távozott a miniszterelnöki hivatalból, amikor megtudta, hogy Boris Johnsont megfertőzte a koronavírus. Ezek után a kijárási korlátozásokat megszegve ötszáz kilométert utazott Durnhambe, ahol a szülei és unokahúga is lakik. Mindezt úgy, hogy nála és a feleségénél ekkor már a koronavírus tünetei jelentkeztek. Azt mondta, azért utazott Durnhambe a rokonokhoz, mert nem tudta, hogy mi lesz a gyerekével, ha vele és a felségével történik valami.

A hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy a körülményeket figyelembe véve nem bánta meg, amit tett. Szerinte észszerű döntést hozott, hogy a családjával egy elszigeteltnek mondható házban húzza meg magát. A szüleitől távol tartotta magát a durnhami tartózkodása során.

I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ