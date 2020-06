A járvány újabb belobbanásától tartanak a tüntetések miatt Amerikában

Noha áprilisban akadtak olyan napok, amikor a 2600-at is meghaladta a napi, koronavírus-járvány miatti halálozás az Egyesült Államokban, a CNN már az 1000 körüli napi adatokról is fenyegető veszélyként ír – kétségtelen ugyanakkor, hogy voltak már olyan napok is, amikor a több ezerhez képest jóval kevesebb, 6-700 áldozatot követelt a járvány naponta.

A lap cikke szerint a hatóságok most attól tartanak, hogy a George Floyd halála miatt május 26-án indult tüntetéssorozat miatt újra belobbanhat a járvány, hiszen sokan nemcsak maszkot nem viselnek, de biztonságos védőtávolságot sem tartják. Ezért azt javasolják mindenkinek, aki tüntetésen járt, hogy teszteltesse le magát.

Figyelembe véve a vírus terjedésének módját, minden okunk megvan, hogy azt gondoljuk: lesznek új járványgócok

– figyelmeztetett Jerome Adams sebész a lapban. A John Hopkins Egyetem adatai szerint az Egyesült Államokban idáig 108 211 fő halt meg a járvány miatt, a világon itt követelte a vírus a legtöbb halálos áldozatot. Az intézkedések elodázásáért folyamatos kritikák érik Donald Trump elnököt.

Az amerikai tüntetések május 26-án, egy nappal azután kezdődtek, hogy egy rendőri intézkedés során egy rendőr nyolc percig térdelt egy fekete férfi nyakán. George Floyd meghalt az intézkedés során.