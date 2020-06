Míg a környéken ment a fosztogatás, néhány chicagói rendőr betört egy képviselő irodájába

Miközben Chicago több kerületében is fosztogatók törtek be boltokba és épületeket gyújtottak fel május utolsó hétvégéjén 13 rendőr betört egy demokrata képviselő kampányirodájába, ahol megpihentek és kávéztak – írja a Politico. Az iroda utcájában több boltba is betörtek, míg a rendőrök megpihentek.

Bobby Rush képviselő és Lori Lightfoot polgármester csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót az esetről. Mindketten megjegyezték, hogy miközben más rendőrök a sorfalban álltak és kövekkel, üvegekkel dobálták őket, addig a 13 rendőr közül volt, aki popcornt készített, kávét főzött, vagy a kanapén szunyókált.

Az irodát az előválasztások után márciusban bezárták, Rush-ék csak június elsején mentek vissza és vették észre, hogy betörtek. A biztonsági kamerák felvették a rendőröket.

A polgármester kijelentette, hogy felelősségre fogják vonni a felvételen szereplő rendőröket, és arra kérte őket, hogy adják fel magukat.