Visszavonták a korábban Trump által is szedett szer vészengedélyét

Visszavonta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) a klokorin és a hidroxiklorokin vészhelyzeti felhasználási engedélyét, mert a meglátásuk szerint valószínűtlen, hogy a malária kezelésére használt szerek hatásosak lennének a koronavírus ellen.

Donald Trump amerikai elnök eleinte óriási reményeket fűzött a szerekhez, a hidroxiklorokin annak ellenére is szedte, hogy a naponta elvégzett koronavírustesztek egyszer sem jelezték a vírus jelenlétét nála. Később aztán, amikor már több tanulmány és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is azt mondta, hogy a klorokin és a hidroxiklorokin inkább veszélyes, mint hasznos, Trump is visszakozott, és közölte, hogy már rég leállt a szer szedésével.

Az eddig érvényben levő vészhelyzeti felhasználási engedély a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek ellátására vonatkozott, azon belül is csak a stratégiai készletbe adományozott készletre, így könnyítették meg a szerek oda történő adományozását.

A WHO jelenleg is vizsgálja a hidroxiklorokin hatását, a végső tanulmány még nem jelent meg a szerről.

via CNN