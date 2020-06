Hippifesztiválhoz közelít az amerikai nagyváros közepén elbarikádozott tüntetés

Berlinben, Londonban, és Párizsban is utcára vonultak, miközben folytatódtak az amerikai demonstrációk is.

Egy héttel a kezdetek után nehéz lenne felismerni Seattle belvárosában, a keleti körzet rendőrőrsét körülvevő hat háztömbnyi területben azt az anarchisták kezére került, törvényen kívüli miniállamot, amelyről az első sajtóbeszámolók szóltak. Az első név, amely egy felirat nyomán rajta ragadt ezen a tüntetők által elfoglalt városrészen, Capitol Hill Autonóm Övezet (CHAZ: Capitol Hill Autonomous Zone) volt. Ez mostanra CHOP-ra szelídült, az új betűszó feloldása hol Capitol Hill Organized Protest (Capitol Hill Szervezett Tüntetés), hol Capitol Hill Occupied Protest (Capitol Hill Foglalt Tüntetés), de bármelyik is, a lényeg, hogy

eltűnt az Autonóm szó, amely azt sugallta, hogy az itt gyülekező tüntetők elszakadásra törekednének az Egyesült Államoktól.

A CHOP-ban résztvevők többsége szerint a kezdetekben sem volt ilyesmiről szó, de mivel itt nincs olyan hangadó, aki mögé mindenki egységesen beállna, mivel különböző emberek gyűltek össze részben vagy akár teljesen különböző célokkal, nehéz egyszerű választ adni arra, hogy ha nem autonóm övezet, akkor mégis mi alakul Seattle szívében.

Az első ellentmondásos beszámolók után mostanra letisztult pár dolog a zóna létrejötte körül. Ahogy a helyi Komo News a terjedő téves és valódi információkat szétszálazó cikkében írta: nem igaz az, hogy a George Floyd rendőri intézkedés közbeni meggyilkolása miatt kirobbant tüntetések közepette a múlt hét elején fegyveresek erőszakkal elfoglalták volna a rendőrség épületét.

De az tény, hogy barikádokat emeltek a rendőrőrs köré, és hogy az ott dolgozó rendőrök többsége arra kényszerült, hogy távozzon. Az is igaz, hogy voltak fegyveres állampolgárok az utcákon az állomás körül. A nyilvános fegyverviselés egyébként Washington államban nem tilos önmagában, de az már törvénysértő, ha a fegyvereket mások megfélemlítésére használják, hangzott el a seattle-i rendőrség egyik sajtótájékoztatóján.

A seattle-i helyzet tisztánlátását nem segítették az olyan híradások, mint amikor a Fox hamis képpel mutatta a valósnál erőszakosabbnak és félelmetesebbnek az eseményeket. Ők végül kénytelenek voltak eltávolítani is például azt a fotót, amely lángoló autót és épületeket ábrázolt – csak éppen két héttel korábban, a minnesotai St. Paulban készült.

A tüntetők vegyes tömegében nem tudni, egész pontosan kik és hányan voltak azok, akik az elszakadást hirdető CHAZ feliratot készítették vagy éppen azt írták ki, hogy „innen már nem az USA területe”. Vannak a békés többséghez tartozó tüntetők között olyanok, például a Komo Newsnak nyilatkozó Maurice Cola, akik azt is elképzelhetőnek tartják, hogy direkt a lejáratásuk volt a cél ezekkel.

Az övezetből rendszeresen riportokat közlő Seattle Times és a Komo News beszámolói szerint

bár előfordulnak bűncselekménynek minősülő esetek és akadnak feszültebb helyzetek is – az övezet mostanra összességében egyértelműen békés képet mutat.

Donald Trump amerikai elnök a Seattle-ben történteket első körben, még a múlt hét elején azzal kommentálta a Twitteren, hogy anarchisták kerítették hatalmukba a várost, és később is „belföldi terroristákat” emlegetett, kilátásba helyezve a szövetségi kormányzat fellépését arra az esetre, ha a város vezetőinek ne sikerülne helyreállítani a rendet.

A város demokrata polgármestere, Jenny Durkan reakciója erre az volt, hogy Seattle köszöni, jól van, és nem tudja ugyan, az elnök miért fél a demokráciától, de ők aztán nem kérik Trump segítségét. A CNN-nek adott interjúban a polgármester az Occupy Wall Streetre hivatkozott, mondván New York is túlélte azt.

Trump hétfőn is megismételte, hogy szerinte az állam demokrata kormányzója sem tesz semmit, a polgármester meg valamiféle „love fesztiválnak” tartja az egészet, és már beszélt arról az igazságügyi miniszterrel, mit léphetne ő elnökként.

Mi történik, ha valaki a zónából próbál rendőrt hívni?

Kivívtak már valami változást a seattle-i tüntetők?

Két rossz közt egyensúlyozik a rendőrség

A seattle-i rendőrök egy jó része Trumppal van egy platformon. A Fox Newsnak pénteken a seattle-i rendőrszakszervezet elnöke, Michael Solan azt mondta: húszéves pályafutása alatt nem látott olyat, amikor közelebb jártak volna a törvény nélküli országgá váláshoz. Carmen Best seattle-i rendőrfőnök az ABC televízió pénteki műsorában többszöri kérdésre sem volt hajlandó elítélni Donald Trump szavait. Ugyanakkor Best vasárnap a tévében történelmi fordulópontként beszélt a Floyd meggyilkolását követő tüntetéshullámról, szerinte az Seattle rendőrségét is új irányba vezeti.

A rendőri munka sose lesz többé ugyanolyan

– jelentette ki vasárnap Carmen Best, akit – ahogy a Seattle Times emlékeztetett rá – a hét elején még kifütyültek a tüntetők, amikor megjelent a rendőrmentesnek kikiáltott zóna közepén álló rendőrőrsnél. A helyi rendőrséget korábban kemény kritikát érték, amiért a tüntetések alatt könnygázt és más kényszerítőeszközöket alkalmazott. Best azt mondta: sok olyan rendőrt irányít, akik csodálatosak és keményen dolgoznak a változásért, de azoknál, akik nem ilyenek, meg fogják találni a módját, hogy eltávolítsák őket a rendszerből.

Egyelőre tárgyalások folynak arról, hogyan lehetne megnyitni a CHOP területét a forgalom előtt, hogyan lehetne újrakezdeni itt a normális hétköznapokat úgy, hogy a tüntetés is megmaradhasson. A városi tűzoltóparancsnok járt a helyszínen, hogy ellenőrizze, vészhelyzet esetén, ha történne valami, meg tudnák-e közelíteni a baj forrását. A város más szempontból sem vette le a kezét a CHOP zónájáról: elvitték a szemetet, mobilvécéket hoztak.

A rendőrök is szeretnének visszatérni, és egyeztetni próbálnak arról, hogyan tehetnék ezt meg anélkül, hogy olajat öntenének a tűzre. Bár a területet rendőrmentes zónának nevezik,

a rendőrség közlése szerint ha segélyhívás érkezik hozzájuk a területről, akkor természetesen reagálnak, megjelennek.

Fotó: wikimedia.org A CHAZ, avagy CHOP által elfoglalt terület Seattle-ben

De hogy pontosan mihez is kell annak történnie, hogy tényleg megjelenjenek? A Komo News egyik legfrissebb anyaga szerint elég élesen vetette fel ezt a kérdést nemrég egy videó, amin az látszik, hogy egy betöréssel gyanúsított férfit a tömeg rohan le, miközben a rendőrök sehol sincsenek. A rendőrfőnök ezek után egy sajtótájékoztatón tisztázta: csak akkor mennek ki a CHOP-ba, ha emberélet forog veszélyben, mondjuk lőnek. Garantálni szeretnék az emberek biztonságát, de közben arra is figyelniük kell, hogy ne provokáljanak olyan összetűzést, amelyben aztán még többen megsérülhetnének.

Ökoszisztéma és látványosság

A Cal Anderson parkban sátrakat állítottak fel. A Seattle Times riportja szerint szombaton jópáran azzal foglalatoskodtak, hogy gereblyékkel és talicskákkal csirketrágyát terítettek szét frissen ültetett ágyásokban, mások kisebb csoportokban beszéltek meg olyan ügyeket, mint például a pénzgyűjtés orvosi eszközökre. Egy Clem nevű férfi úgy írta le a CHOP-ot, mint egy ökoszisztémát, ahol az emberek különféle kritikus szerepeket töltenek be: vannak rombolók, építők, kísérletezők, gyógyítók. Egyesek a készpénzadományokat kezelik, mások próbálják megoldani az infrastruktúrával kapcsolatos feladatokat, megint mások azt szervezik, hogyan kezeljék a potenciálisan kialakuló feszültségeket, főleg sötétedés után.

Az egyik tüntető azt mondta: lényegében nem alszanak, amíg fel nem kel a nap, mert attól félnek, éjjel majd lerohanja őket a rendőrség.

A konfliktusok lehetősége kódolva van a helyzetbe: különféle ügyek aktivistái keverednek itt, vannak hajléktalanok és olyanok is, akik más egyéni problémával is küzdenek. Vannak, akik a CHOP imázsára vigyázva igyekeznek megakadályozni vagy megfékezni minden olyan destruktív cselekedetet, ami a belföldi terroristákról szóló narratíva malmára hajtaná a vizet. Például péntek este a Seattle-i rendőrség közölte, hogy valaki megpróbált tüzet gyújtani az elhagyott rendőrségi épületben. Egy videón viszont látszott az is, hogy közelben lévő emberek rögtön rohantak oda eloltani.

Közben a CHOP afféle turistalátványossággá is vált: élelmes figurák máris elkezdtek pólókat árusítani, és – különösen vasárnap, amikor kulturális rendezvényt tartottak őslakos zenészekkel és táncosokkal – rengetegen jöttek el, hogy megnézzék maguknak, hogyan is fest a hírhedt zóna. A CNN szerint ezrek jöttek össze a hétvégén. Ennek nem igazán örült sok olyan tüntető, aki elsősorban a rendőrségi reformért harcol a Black Lives Matter mozgalommal. Maurice Cole és sok társa aggódik, hogy ez a fajta felhajtás megfojtja az üzenetüket.

Próbáljuk tartani a fókuszt. Ez nem a Coachella

–mondta Cola. Egy másik tüntető, egy Gabriela nevű őszes nő a Seattle Timesnak azon füstölgött, hogy szerinte voyerizmus, amit a bámészkodók művelnek, néha még azért is külön rájuk kell szólni, hogy ugyan ne fotózzanak már be a sátrakba, ahol tüntetők pihenni próbálnak.

Figyelnek rájuk, de mit üzennek?

Akik nem önszántukból kerültek kapcsolatba a CHOP-hal, hanem belecsöppentek, mert ezen a hat háztömbnyi területen vagy a közelében laknak, dolgoznak, vegyesen élik meg a helyzetet. A Komo Newsnak kamerán kívül többen is arról beszéltek, hogy aggódnak a biztonságuk miatt. Egy múlt heti rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzott:

hallani olyan történeteket, miszerint a zónában díjat próbáltak szedni állampolgároktól és itteni vállalkozóktól azért, hogy működhessenek tovább.

Ez zsarolás bűncselekményének számít, tette egyértelművé a rendőrség.

Mások derűsen vették a CHOP létrejöttét. Az arra lakók közül többen is a tüntetés békés jellegét hangsúlyozták ebben a riportban. Egy Lindsey Teschner nevű nő például, aki egy háztömbnyire lakik onnan, ahol a szónokok beszélni szoktak és ahonnan a zene szól, azt mondta: mindenki nagyon kedves volt vele, amikor keresztülsétált a területen, barátságosan köszöngettek neki, arcmaszkot és kézfertőtlenítőt kínáltak, és este 11 körül el is szoktak csendesedni, szóval aludni is tud. De a tüntetéssel járó zajokra panaszkodni is szoktak környékbeliek.

Egyelőre nem igazán lehet megválaszolni, hogy a CHOP mit is akar pontosan elérni.

A polgármester szerint, aki többször is járt itt, sok téma előjött a tüntetőkkel folytatott beszélgetéseiben, de a legfontosabb, központi követelésnek azt érzi, hogy invesztáljanak a közösségbe, a gyerekek kapjanak lehetőséget az életben, az oktatásban, az egészségügyben, a gazdaságban legyen végre egyenlőség. De a konkrétumoktól még nagyon messze vannak. A polgármester azt ismételgeti, amit a tüntetéshullám kezdete óta olyan sokat lehet hallani helyesen reagálni próbáló fehérektől: az ő elsődleges feladata most az, hogy hallgasson és figyeljen.

Mindenesetre a seattle-i városi tanács hétfőn már elfogadott egy jogszabálycsomagot, ami megtiltja a helyi rendőröknek a fojtófogás és bizonyos tömegoszlató eszközök alkalmazását.

(Borítókép: A CHOP által felügyelt terület bejárata Seattle-ben 2020. június 14-én. Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary)