Csak jövő márciusban kezdődhet a George Floyd ellen intézkedő rendőrök pere

Valószínűleg csak 2021 márciusában kezdődhet meg azoknak a rendőröknek a pere, akik részt vettek abban az intézkedésben, amelyben meghalt George Floyd, írja az MTI. A legutóbbi amerikai demonstrációkat és zavargásokat az váltotta ki, hogy a megbilincselt, földre vitt afroamerikai férfi nyakán úgy térdelt percekig az egyik járőr, hogy kollégái egy szót sem szóltak. Floyd végül belehalt a rendőri intézkedésbe.

A jövő márciusi lehetséges időpontot a kerületi bíró jelentette be, miután megtörtént a vádlottak első kihallgatása Minneapolisban. A rendőrök közül Derek Chauvin, a Floyd nyakán térdelő férfi előzetes letartóztatásban van, miután nem tudta kifizetni a 1,5 millió dolláros óvadékot. Rajta kívül még egy rendőr van előzetesben, másik két társuk szabadlábon védekezik, miután kifizették a 750 dolláros óvadékot. Chauvin ellen gyilkosság, társai ellen pedig bűnrészesség a vád.

Chauvin ügyvédje arra panaszkodott, hogy több politikus, köztük Donald Trump amerikai elnök és Minneapolis polgármestere is, ezzel pedig szerinte befolyásolják a per menetét. Hasonlóan fogalmazott Peter Cahill bíró is, aki szerint a nagy nyilvánosság miatt sérülhet a per tisztességes lefolytatásának lehetősége. Éppen ezért elképzelhetőnek tartja, hogy maga a tárgyalás nem is Minneapolisban lesz sőt, még csak nem is Minnesota államban.