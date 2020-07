Donald Trumpot bírósági döntés kötelezi arra, hogy adja ki a vagyonáról szóló beszámolókat

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága csütörtökön 7-2-es szavazataránnyal úgy döntött, hogy Donald Trump amerikai elnöknek ki kell adnia a vagyonáról szóló beszámolókat – írja a New York Times.

A bírósági döntés értelmében New York-i ügyészek ismerhetik meg az adóbevallások tartalmát, ami így is nagy csapás Trumpnak, aki olyannyira el akarta ezt kerülni, hogy korábban beperelte ezért a Kongresszust is. Az viszont szinte biztos, hogy legalább az idén novemberben esedékes elnökválasztásig a nagyközönség nem ismerheti meg a beszámolók tartalmát.

Korábban a New York-i ügyészek és a Kongresszus demokrata párti képviselői azt mondták, hogy az elnök adóbevallásának megismerése azért fontos, hogy kiderüljön, Trumpnak milyen külföldi üzleti kapcsolatai vannak, vannak-e gazdasági összeférhetetlenségei az elnöki pozíciójával, rendesen fizette-e az adóját, valamint azt is megtudhatnánk, hogy tiltott támogatások elfogadásával megszegte-e a kampányfinanszírozási szabályokat az elnökválasztási kampányában.

Vagyis mi nem tudhatnánk meg, csak az ügyészek a mostani döntés értelmében, de a New York Times még így is úgy értékelte a döntést, hogy Trumpot ezzel komoly csapás érte, hiszen régóta igyekszik minden eszközzel megakadályozni azt, hogy ezek a dokumentumok bármilyen formában megismerhetőek legyenek.

De az is tény, hogy az elnök értékelheti sikerként is a bírósági döntést, mert azt sikerült elérnie, hogy a Kongresszus tagjai ne kapjanak betekintést, valamint azt is, hogy a mostani választási kampányban biztosan ne okozzon neki gondot az, hogy néhányan viszont esetleg megismerhetik az iratok tartalmát.

A lap úgy értékeli, hogy a bírósági döntés fontossága azokhoz a hasonló döntésekhez mérhető, amelyek például Richard Nixont arra kényszerítették, hogy átadja azokat a felvételeket, amelyeket az Ovális Irodában rögzítettek, vagy amelyek hatására Bill Clinton kénytelen volt bizonyítékokat bemutatni a szexuális zaklatási ügyében.

Az Egyesült Államok Trumpot megelőző hat elnöke önként hozta nyilvánosságra a pénzügyi helyzetéről szóló beszámolókat, a dolog nem kötelező, és nem elengedhetetlen része annak, hogy valaki elnök legyen Amerikában. A Legfelsőbb Bíróság egyik tagja a döntéshez fűzött véleményében úgy értékelt, hogy a korábbi hat elnökségből azt viszont le lehet szűrni, hogy magát az elnöki munkát nem akadályozza, ha nyilvánosak ezek az adatok, ezért Trump azon védekezése sem állja meg a helyét, hogy az elnöki munkáját akadályozná a beszámolók nyilvánosságra hozatala.