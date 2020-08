Ezrek tüntetnek Minszkben a választási eredmény ellen, a rohamrendőrökkel is összecsaptak

A belorusz rendőrség hang- és villanógránáttal, illetve könnygáz bevetésével próbálja megfékezni azt a több ezer tüntetőt, akik Alekszandr Lukasenko – hivatalosan közölt – elsöprő választási győzelme ellen vonult az utcára Minszkben.

Azt, hogy tüntetések robbannak ki a belorusz fővárosban, ugyanúgy garantálni lehetett a választások előtt, mint ahogy azt is, az ellenzék vitatni fogja az eredményeket.

A Reuters cikke szerint nem sokkal az eredmények hivatalos közlése után ezrek lepték el Minszk utcáit, akiket rohamrendőrök fogadtak. Miközben a nemzetközi hírügynökség egy szemtanú beszámolója alapján arról írt, hogy egy férfi mozdulatlanul terült el, miután kidobták egy rendőrautóból, a hatóságok közlése szerint egyetlen tüntetős sem sérült meg, pedig Twitteren is egyre jobban terjednek az erőszakos összecsapásokról készült felvételek, és az Interfax hírügynökség is arról számolt be, hogy több mentőautó is érkezett a tüntetések helyszínére.

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Helyszíni jelentések szerint Minszkbe már a délután folyamán komolyabb katonai erősítés érkezett, este pedig leállították a belvárosban a járműforgalmat, a város főterére pedig jelentős rendőri erő érkezett.

Az ellenzékiek letartóztatása már az urnák lezárása előtt megkezdődött.