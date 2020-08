2,2 trillió dollárt kellene fizetnie az opiátkrízist okozó gyógyszercégnek

Számos amerikai állam jelentése szerint az OxyContin nevű fájdalomcsillapító gyártója, a Purude Pharma 2,2 trillió dollárral tartozik az Amerikában kialakult opiátválság ösztönzésében játszott szerepéért. A Purdue Pharma az egyik felelőse a nagy opiátkrízisnek, amely naponta több mint száz embert ölt meg Amerikában.

Tavaly a Purdue fizetésképtelenség iránti kérelmet nyújtott be, miután egyre nagyobb felelősséggel bírt opioidjárvány előidézésében.

Tavaly szeptemberben ugyan több milliárd dolláros megállapodást kötött a Purdue Pharma és az Amerikai Egyesült Államok kormánya, hogy lezárják a több államban is zajló pereket. A megállapodás nem terjedt ki az egyes államokban ellenük folyó perek mindegyikére, csak a szövetségi pert sikerült lezárniuk, és több állam ügyésze is jelezte, hogy tovább folytatják a jogi harcot. A gyógyszergyártó ellen nagyjából 2000 felperes nyújtott be keresetet, nemcsak az államok fele, de helyi önkormányzatok és az amerikai őslakos törzsek is őket okolják a kialakult krízisért.

A Reuters azt írja, hogy több per tárgya is az, hogy a milliárdos Sackler család tulajdonában álló vállalat megtévesztő marketinget alkalmazott, és más, nem megfelelő lépéseket tett a vényköteles opioidokkal történő közösségek elárasztására.

A cég és a család ugyanakkor visszautasította ezeket a vádakat,

és vállalta, hogy segítséget nyújt az opioidjárvány leküzdésében, többek között azzal, hogy függőséget kezelő gyógyszereket biztosít, és – a fejlesztés alatt álló – túladagolás-visszafordító gyógyszereket biztosít.